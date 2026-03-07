Un año después, Argentino superó la inundación y hoy vivirá la otra cara: "Estamos de pie"

El Club Argentino, principalmente en su predio del Barrio Prensa, fue uno de los grandes sectores afectados por la inundación del pasado 7 de marzo de 2025.

El Azul debió trabajar a destajo para sacar el agua de su predio, incluso varios días después de la tormenta que afectó en mayor o menor medida a todos los bahienses.

"Aquella inundación nos golpeó fuerte y ahora estamos caminando. Mañana (por hoy) tendremos actividad plena en el country", contó el presidente de la instutición Carlos Franchini en diálogo con El Diario Deportivo.

Luego de un arduo trabajo y la unión de muchísima gente, Argentino se recuperó y hoy vivirá la otra cara de la moneda: con actividad oficial en rugby y hockey en sus canchas. Justo un año después de aquella mañana.

"De alguna manera, salimos fortalecidos por las voluntades y la necesidad de salir adelante. Se trabajó mucho, fueron 15 mil metros cúbicos de agua los que hubo que evacuar. Le dimos rienda suelta al ingenio y a lo que teníamos a manos, durante dos semanas no se dejó de trabajar", reconoció Carlos.

"Hoy estamos de pie, al 70% mas o menos, pero de pie y listos para dar batalla", agregó.

Además de contar y enumarar todos los ambiciosos proyectos con los que cuenta el club, Franchini remarcó otro de los aspectivos positivos que pueden verse a la distancia tras aquellos difíciles días.

"En el club, a los chicos les enseñamos humildad, fundamentalmente, tolerancia y respeto. Siempre han estado constentes, solidarios, con ayuda hacia la comunidad. No es la primera vez. Estábamos inundados y teníamos grupos de chicos y chicas que estaban ayudando", recordó.

"El club tiene una impronta formada de mucha solidaridad", resumió.

Mirá la nota completa: