San Lorenzo repitió ante 9 de Julio y Ateneo se quedó con el cuadrangular

San Lorenzo derrotó a 9 de Julio 74 a 69, en el Román Avecilla, por la penúltima fecha del triangular.

Los cuartos terminaron 19-28, 31-44 y 51-60.

En el ganador, los principales anotadores resultaron Joaquín Coria, con 17 y Juan Pablo Fuentes, con 15.

En la visita, Bruno Rodríguez terminó con 12.

Justamente estos dos equipos, candidatos, serán rivales en la primera fecha de la LBB Plata.

En la primera rueda también había ganado Sanlo, 79 a 68.

El martes se cerrará el triangular con Pacífico-San Lorenzo.

Ateneo 1 y Sporting 3

Ateneo superó a Espora, 79 a 51 (dos que jugarán la LBB Plata) y se quedó con el cuadrangular Héctor "Cacho" Cardesa, en el gimnasio Luis Polizzi.

El máximo goleador fue Daniel Ezcurra, con 14, mientras que Guillermo Mallemaci metió 13.

Por el tercer puesto, en el José Galié de Espora, Sporting venció a Barracas, por 72 a 67.

Ambos serán rivales en la LBB Bronce.

Victoria local

En partido amistoso, anoche Whitense derrotó a Huracán Caza y Pesca Médanos, por 74 a 64.

En el vencedor, el máximo artillero fue Pentenero con 17 unidades. Mientras que Juan Cruz Redivo fue el goleador de los medanenses con 19 unidades.

En Bahiense

Otro cuadrangular se disputa entre hoy y mañana en el Manu Ginóbili, incluyendo cuatro equipos que se preparan para jugar la LBB Oro.

En el primer turno, Liniers recibe a Leandro N. Alem, desde las 19, arbitraje de Eduardo Ferreyra, Leonardo Bressan y Sam Inglera.

En el segundo, el local Bahiense del Norte espera por Olimpo, contralor de Marjorie Stuardo, Juan Agustín Matías y Joel Schernenco.

Mañana, en tanto, a las 19 cruzarán los perdedores y, a las 21, los ganadores.

En Pellegrini

Pellegrini organizó, entre hoy y mañana, un cuadrangular en el Daniel Rubio.

En el primer turno, desde las 19.30, juegan Bahía Basket (jugará en LBB Plata)-Los Andes (LBB Bronce), arbitraje de Lucas Andrés⁩ y Yamila Nicoletta.⁩

Mientras que Pellegrini (LBB Bronce)-La Falda (LBB Plata) se miden a las 21.15, contralor de Joaquín Irrazábal y Alberto Arlenghi.

Mañana cruzarán primeros los perdedores y después los ganadores.