Shorthorn en Bordenave: ¿la raza madre que resurge para sumar kilos de carne?

Guillermo D. Rueda grueda@lanueva.com Periodista. Círculo de Periodistas Deportivos de Bahía Blanca. Fue redactor de la revista Encestando (1985-2000). Desde 1987 trabaja en el diario La Nueva Provincia (hoy La Nueva.). Pasó por las secciones Deportes, La Región y La Ciudad, donde se desempeña actualmente. Está especializado en periodismo agropecuario desde 2001. Miembro de la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios. Responsable de las páginas webs de la Asociación de Ganaderos (AGA) y de Abopa.

Habida cuenta de un debate concluido sobre el límite biológico de recuperar el stock bovino a valores de principios de siglo (más: hoy estamos con las mismas casi 51 millones de cabezas que contábamos en 1975), hoy está claro de que la alternativa pasa por sumar eficiencia en los manejos ganaderos que redunden, finalmente, en más kilos de carne.

Esto es más o menos así en razón de una demanda instalada por la carne vacuna argentina que llegó para quedarse y que, de alguna manera, hay que dar respuesta si lo que se pretende es rentabilizar un negocio que, hoy vale decirlo, se encuentra en un momento poco menos que inmejorable.

El prólogo viene a cuento del trabajo que realizan no pocos ganaderos tranqueras adentro del país, en general, y de la región, en particular. Un ejemplo concreto en ese sentido existe a solo 160 kilómetros de Bahía Blanca, con la particularidad de una apuesta a las bondades de una raza histórica que, en la actualidad, no está en los habituales carriles comerciales.

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“El ganadero debe empezar a buscar más kilos por animal porque, además, ahora la calidad se paga. No podemos seguir faenando animales de 280 kilos; el mundo busca carne con marmoleo (NdR: grasa intramuscular que aparece distribuida en forma de vetas), criada en pasturas y de peso más alto, que son las que tienen mejor sabor”, dijo el Dr. (médico apasionado de la biología aplicada al campo) Héctor Montero, titular del establecimiento El Campito, en cercanías de la localidad de Bordenave, en el distrito de Puan.

“Sabemos que para recuperar el stock ganadero lo más rápido es sumar kilos a los animales que ya tenemos a través de una mejor alimentación, ya que aumentar el número de cabezas requiere un plan de, al menos, tres o cuatro años. ¿Si se puede? Sí, nosotros lo hacemos con nuestros reproductores de la raza Shorthorn que, en definitiva, es la gran esperanza para incrementar la producción de carne”, añade.

Montero —en diálogo con La Nueva.— aporta argumentos más allá de su pasión heredada, y transmitida, por la raza británica. “Podemos apostar claramente a una expansión. Primero, por las cualidades intrínsecas: mansedumbre, fertilidad, buen engrase y carnes marmoladas. Pero lo más impactante ahora es su vigor híbrido”, cuenta.

“Realizamos un estudio de tres años con los especialistas del INTA Bordenave y comprobamos que, si bien las razas puras como Angus y Shorthorn rinden parecido, la cruza de ambas produce entre el 16 % y el 17 % más de peso al destete y final”, explica.

Dr. Héctor Montero, titular del establecimiento El Campito.

También asegura Montero que aprecian muy buenos resultados cruzando Shorthorn con Murray Grey: “Así logramos un crecimiento animal mucho mayor”.

Un repaso a la historia precisa que el Shorthorn —cuernos cortos, inicialmente llamado Durham— fue la primera raza a nivel mundial cuando, en 1780, los hermanos Robert y Charles Colling, en el Reino Unido, seleccionaron vacas por su fertilidad y capacidad materna.

Continúa Montero: “En 1822 se creó el primer registro genealógico de carne vacuna, y apenas un año después, llegó a la Argentina el legendario toro Tarquino, el primer reproductor de pedigree que cruzó nuestras fronteras para mejorar el rodeo criollo. Sin embargo, la raza atravesó tiempos difíciles debido a modas de selección y, normalmente, cuando se le cambian las características, se rompen la fertilidad, la mansedumbre o el peleche”.

Así entonces, el Shorthorn pasó de animales excesivamente pequeños a cruzas con Lincoln Red que, en realidad, terminaron siendo demasiado grandes y de pelo largo, lo que le quitó prestigio frente al Angus y el Hereford. Pero el padre de Montero no se plegó a esos cambios: decidió prolongar lo que la naturaleza daba y su hijo prosiguió con un excepcional rodeo puro, compacto y macizo, algo prácticamente inexistente en otras latitudes.

“Comenzamos con un proceso de inseminación masiva para poblar el campo con ese Shorthorn antiguo que, hoy, resulta ser el más moderno por su capacidad de respuesta productiva”, dice Montero —con convicción y no sin pasión—, para concluir: “Honramos la historia de una raza que, dos siglos después de Tarquino, sigue siendo sinónimo de la mejor carne del mundo”.

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