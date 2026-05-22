Completan la penúltima fecha de la LBB Plata: empezará con cinco punteros y finalizará con dos o tres

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Instagram: ferodriguez_

Con cinco partidos (dos de ellos que enfrentan a cuatro de los cinco punteros), se completa esta noche, desde las 21, la décima -y penúltima- fecha, correspondiente al primer tramo de la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi".

Uno de los encuentros que sobresale de la programación es Sportivo Bahiense-9 de Julio y el otro lo protagonizarán San Lorenzo-Altense. Mientras que el quinto equipo que integra el lote de arriba es Comercial, que recibirá a Velocidad.

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En los restantes partidos de la jornada se medirán Ateneo-La Falda y Bahía Basket-Espora.

En tanto, en el adelanto, Argentino superó a El Nacional, 86 a 72.

Sportivo-9 de Julio

Sportivo y 9 de Julio tienen el mismo récord (7-2) y son los equipos con mejor racha: 5 triunfos consecutivos. En esta seguidilla de triunfos, el albiazul recibió a razón de 65,2 puntos por juego y el tricolor, 66,4. En tanto, 9 de Julio convirtió 79,8 y Sportivo, 81,2.

Cancha: Eladio Santos (Sportivo).

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Alejandro Vizcaíno y Sam Inglera.

Novedades: en el local, Emmanuel Miguel no juega (motivos laborales), en tanto que Manuel Ayala y Mateo Boccatonda llegarán una vez que finalicen su colación de grado.

En la visita, continúan afuera Sebastián Villegas y Federico Escobar, ambos lesionados.

San Lorenzo-Altense

San Lorenzo y Altense están punteros. El local con siete triunfos en las últimas ocho presentaciones, de las cuales en las dos más recientes ya estuvo al frente Nicolás Becchina como DT (era asistente) en lugar de Sebastián Aleksoski.

El verde, por su parte, viene intercalando triunfos y derrotas hace cinco fechas, sumando una victoria en su última presentación, frente a Bahía Basket.

Cancha: Román Avecilla (San Lorenzo).

Árbitros: Emanuel Sánchez, Mariano Enrique y Leonardo Bressan⁩.

Novedades: Sanlo continúa sin Juan Ignacio De Pástena (desgarro); en duda Fermin Mariezcurrena (contractura) y Nahuel Diez (cuadro gripal). En el verde están todos.

Comercial-Velocidad

Comercial se prendió a la punta con el partido que tenía pendiente ante Ateneo y llega encumbrado, con seis triunfos en los últimos siete partidos. Y recibirá a un rival combativo, como Velocidad, que ganó los últimos dos, tras perder tres seguidos.

Cancha: Osvaldo Giorgetti (Comercial).

Árbitros: Alejandro Ramallo, Sebastián Giannino y Mauro Guallan.

Novedades: en el portuario están sin Federico Lambrecht (hombro) y el azulgrana no cuenta hoy con Valentín Périga (espalda) y Bruno Aceituno (hombro).

Ateneo-La Falda

Ateneo y La Falda actualmente son rivales directos. Los puntaltenses sorpresivamente hoy tienen la peor racha (-5) y el albirrojo viene de tres caídas consecutivas.

Cancha: Luis Polizzi (Ateneo).

Árbitros: Horacio Sedán, Ariel Di Marco⁩ y Joaquín Binsou.⁩

Novedades: los puntaltenses están completos y en el albirrojo cumple su última fecha de suspensión Benjamín Minucci.

Bahía Basket-Espora

Bahia Basket y Espora comparten la penúltima posición, con un triunfo y ocho derrotas.

Cancha: Dow Center (Bahía Basket).

Árbitros: Sebastián Arcas, Juan Gabriel Jaramillo y Alexia González.

Novedades: el local está completo y la visita, una vez más, sin Andrés Miguez (desgarro).

Ventajas y desventajas

Los resultados entre los cinco equipos con actualmente tienen chances de quedarse con el Nº1 del primer tramo:

9 de Julio: Altense (+2), San Lorenzo (+4) y Comercial (-2). Hoy enfrenta a Sportivo.

Sportivo: Altense (+16), Comercial (+7) y San Lorenzo (-7). Hoy juega con 9 de Julio.

San Lorenzo: Sportivo (+7), 9 de Julio (-4) y Comercial (-3). Hoy recibe a Altense.

Altense: Comercial (+11), Sportivo (-16) y 9 de Julio (-2). Hoy visita a San Lorenzo.

Comercial: San Lorenzo (+3), 9 de Julio (+2), Altense (-11) y Sportivo (-7).

La última

La undécima y última programación contendrá los partidos Velocidad-Sportivo, La Falda-Comercial, Altense-Argentino, Espora-San Lorenzo, 9 de Julio-Bahía Basket y El Nacional-Ateneo.

Posiciones

1º) 9 de Julio, 16 puntos (7-2)

1º) Altense, 16 (7-2)

1º) Comercial, 16 (7-2)

1º) San Lorenzo, 16 (7-2)

1º) Sportivo, 16 (7-2)

6º) Argentino, 15 (5-5) (*)

7º) Velocidad, 14 (5-4)

8º) El Nacional, 13 (3-7) (*)

9º) Ateneo, 12 (3-6)

10º) La Falda, 11 (2-7)

11º) Espora, 10 (1-8)

11º) Bahía Basket, 10 (1-8)

(*) Tienen un partido más.