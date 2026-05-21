Buscan a un hombre de 68 que desapareció de su casa

La familia y la policía solicitan la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de un hombre de 68 años de edad.

Se trata de Carlos Hugo Colantonio, quien fue visto por última vez este jueves, cuando se retiró de su domicilio ubicado en calle Guido Spano 2.186.

Colantonio tiene 1,70 metros de altura, contextura robusta (panzón), tez blanca, cabello canoso corto y ojos verdes. Al momento de su desaparición vestía una campera de joggin de color marrón tipo chocolate con recortes en las mangas, un pantalón joggin negro liso, zapatillas grises con detalles en naranja y anteojos de vista con marco negro.

Como señal particular, el hombre posee sobrepeso. No tiene tatuajes ni piercing.

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Las autoridades solicitaron a la población que, ante cualquier información sobre su paradero, se comunique de inmediato al teléfono de emergencias 911 o a la comisaría Segunda de Bahía Blanca, en calle Roca 557. También se encuentra disponible la línea telefónica 291-455-6745 para recibir datos que puedan ayudar a dar con su ubicación.