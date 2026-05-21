El pronóstico: cómo estará el tiempo este viernes en la ciudad

El servicio de Satelmet anticipa para este viernes 22 de mayo una jornada con una temperatura mínima de 6 grados y una máxima de 16 en Bahía Blanca.

En la mañana el tiempo será frío con cielo poco nuboso. El viento tendrá intensidad de leve del sector Norte. La visibilidad será buena.

En la tarde tendremos tiempo fresco y soleado. El viento tendrá intensidad de leve del sector Norte y el índice de radiación ultravioleta es normal. La visibilidad será buena.

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La noche será fría con cielo despejado y se estima para media noche una temperatura de 7 grados centígrados.