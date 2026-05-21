Dólar en Bahía Blanca: a cuánto cerraron este jueves todas las cotizaciones

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1.416 para la venta y de $1.367 para la compra en Bahía Blanca, registrando una baja de 0,49% en relación al cierre del miércoles.

En tanto, el dólar blue se ofreció a $1.440 (-0,35%) para la venta en nuestra ciudad, y a $1.430 en las financieras de la City Porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $1.833 (-0,7%); el MEP cotiza a $1.425,33 (-0,4%), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.481,07 (-0,7%).

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El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 526 puntos básicos (+0,38%).