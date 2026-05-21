"Este equipo tiene hambre de ganar, nunca se da por vencido", dijo Valentín Bettiga

En la clasificación de Ferro Carril Oeste a las semifinales de la Liga Nacional de básquetbol, una de las claves y de los más experimentados es el alero Valentín Bettiga, quien comparte equipo con el bahiense Jano Martínez.

Este sábado comenzará la llave del equipo de Buenos Aires ante Gimnasia (Comodoro Rivadavia), con los dos primeros de la serie al mejor de 5 en el Socios Fundadores, en la patagonia argentina.

Bettiga, nacido en Coronel Pringles y formado en Olimpo, también formó parte del plantel del verde que alcanzó las semifinales en la temporada 2018-19, habló sobre el presente del equipo, el acompañamiento de la gente y la ilusión de seguir haciendo historia.

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"Recuerdo mucho los momentos que jugamos de local, la cancha llena, una bandera enorme de Ferro, toda la gente alentando y muy identificada con el equipo", expresó sobre aquella campaña y en declaraciones formuladas a prensa del club del barrio porteño de Caballito.

Además, destacó el parecido de aquel equipo con el presente del actual.

"Este año está pasando exactamente lo mismo. La gente nos acompañó durante todo el año y a nosotros nos hace muy bien que demuestren su apoyo y afecto", indicó.

Sobre las claves de este Ferro semifinalista, el jugador remarcó la fortaleza mental y la unión del grupo.

"Creo que este equipo tiene hambre de ganar, nunca se da por vencido y, hagan lo que hagan, siempre responde jugando al básquet. Somos un equipo muy unido y fuerte mentalmente, y a la larga eso nos ayuda mucho", destacó.

Valentín es uno de los líderes de juego de Ferro, siendo el segundo con mejor promedio de valoración (suma de rubros estadístidos positivos menos los negativos) con 12,6 por encuentro, detrás del jugador top del equipo, el base tucumano Ezequiel Lezcano.

Con la ilusión intacta y a un paso de la gran final, Bettiga también dejó un mensaje para el mundo verdolaga.

"Queremos que Ferro llegue a lo más alto. Este año nos tocó con la Sudamericana y quién sabe ahora en La Liga. Estamos a un pasito de jugar una final y Ferro tiene que demostrar por qué es un club grande. Nosotros desde la cancha y la gente desde la tribuna, que Ferro sea una fiesta y que todos tiremos para el mismo lado", dijo Bettiga, de 26 años.

Todo el programa

El siguiente es el programa de las semifinales de la temporada 2025-26 de la Liga Nacional:

Quimsa-Boca Juniors

Juego 1 | Sábado 23/5 | Ciudad (Santiago del Estero) | 11.30 horas | TyC Sports.

Juego 2 | Lunes 25/5 | Ciudad (Santiago del Estero) | A confirmar | Básquet Pass.

Juego 3 | Viernes 29/5 | Luis Conde (CABA) | 22.10 horas | TyC Sports.

*Juego 4 | Domingo 31/5 | Luis Conde (CABA) | 20.05 horas | DSports.

*Juego 5 | Miércoles 3/6 | Ciudad (Santiago del Estero) | A confirmar | A confirmar.

*En caso de ser necesario.

Gimnasia CR-Ferro

Juego 1 | Sábado 23/5 | Socios Fundadores (Comodoro Rivadavia) | 20.05 horas | DSports

Juego 2 | Lunes 25/5 | Socios Fundadores (Comodoro Rivadavia) | A confirmar | Básquet Pass

Juego 3 | Jueves 28/5 | Héctor Etchart (CABA) | 20.05 horas | DSports

*Juego 4 | Sábado 30/5 | Héctor Etchart (CABA) | 11.30 horas | TyC Sports

*Juego 5 | Martes 2/6 o miércoles 3/6 | Socios Fundadores (Comodoro Rivadavia) | A confirmar | A confirmar.

*En caso de ser necesario.