Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Copa Sudamericana.

Con otro gol agónico, el River alternativo empató en el Monumental y se define en la última fecha

Con la mente puesta en la final del Apertura, el Millonario no jugó bien, pero mantuvo su invicto y sigue puntero de su grupo.

River empató con RB Bragantino y no pudo cumplir con su objetivo: asegurarse el primer puesto y liquidar el Grupo H de la Copa Sudamericana.

El Millonario, con un equipo totalmente alternativo, igualó 1-1 ante el conjunto paulista con un gol agónico de Lautaro Pereyra y mantuvo su invicto en el certamen.

Con este resultado, los de Núñez se juegan el pase a los octavos de final en la última fecha.

A los 35 minutos, un centro de Pitta encontró bien ubicado a Alix Vinicius, quien le ganó en el salto a Paulo Díaz y abrió el marcador para Bragantino.

En el complemento, cuando se jugaba tiempo de descuento, un remate de Juanfer no pudo ser detenido por el arquero rival y el juvenil Pereyra anotó la igualdad.

El encuentro se jugó en el Estadio Monumental y fue arbitrado por el uruguayo Gustavo Tejera.

Formaciones

-River: Franco Armani; Ulises Giménez; Germán Pezella, Paulo Díaz, Facundo Gónzalez; Juan Fernando Quintero, Giuliano Galoppo, Kevin Castaño; Maximiliano Meza; Ian Subiabre y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.

-Bragantino: Tiago Volpi; Agustín Sant’Anna, Pedro Henrique, Gustavo Marques, Juninho Capixaba; Gustavinho, Gabriel; José Herrera, Lucas Barbosa; Alix Binicius e Isidrio Pitta. DT: Vágner Mancini.

-Estadio: Monumental

-Árbitro: Gustavo Tejera (Uru)

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

Fútbol.
La ciudad.
La ciudad.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE