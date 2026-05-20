Con otro gol agónico, el River alternativo empató en el Monumental y se define en la última fecha

River empató con RB Bragantino y no pudo cumplir con su objetivo: asegurarse el primer puesto y liquidar el Grupo H de la Copa Sudamericana.

El Millonario, con un equipo totalmente alternativo, igualó 1-1 ante el conjunto paulista con un gol agónico de Lautaro Pereyra y mantuvo su invicto en el certamen.

Con este resultado, los de Núñez se juegan el pase a los octavos de final en la última fecha.

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A los 35 minutos, un centro de Pitta encontró bien ubicado a Alix Vinicius, quien le ganó en el salto a Paulo Díaz y abrió el marcador para Bragantino.

En el complemento, cuando se jugaba tiempo de descuento, un remate de Juanfer no pudo ser detenido por el arquero rival y el juvenil Pereyra anotó la igualdad.

El encuentro se jugó en el Estadio Monumental y fue arbitrado por el uruguayo Gustavo Tejera.

Formaciones

-River: Franco Armani; Ulises Giménez; Germán Pezella, Paulo Díaz, Facundo Gónzalez; Juan Fernando Quintero, Giuliano Galoppo, Kevin Castaño; Maximiliano Meza; Ian Subiabre y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.

-Bragantino: Tiago Volpi; Agustín Sant’Anna, Pedro Henrique, Gustavo Marques, Juninho Capixaba; Gustavinho, Gabriel; José Herrera, Lucas Barbosa; Alix Binicius e Isidrio Pitta. DT: Vágner Mancini.

-Estadio: Monumental

-Árbitro: Gustavo Tejera (Uru)