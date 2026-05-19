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El pronóstico: cómo estará el tiempo este miércoles en la ciudad

Las previsiones de Satelmet para este 20 de mayo en Bahía Blanca.

Archivo La Nueva.

El servicio de Satelmet pronostica para este miércoles 20 de mayo una jornada con una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 14 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo será frío con nubosidad variable, viento leve del sector sur y buena visibilidad.

La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región

Durante la tarde el tiempo se prevé fresco con nubosidad variable, ocasionales lloviznas y viento leve del sector sur. afirmándose desde el sudeste. El índice UV será normal y la visibilidad continuará buena.

La noche se presentará fría con cielo parcialmente nublado, y se estima para las 00 del jueves una temperatura de 8 grados.

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