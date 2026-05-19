El pronóstico: cómo estará el tiempo este miércoles en la ciudad

El servicio de Satelmet pronostica para este miércoles 20 de mayo una jornada con una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 14 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo será frío con nubosidad variable, viento leve del sector sur y buena visibilidad.

Durante la tarde el tiempo se prevé fresco con nubosidad variable, ocasionales lloviznas y viento leve del sector sur. afirmándose desde el sudeste. El índice UV será normal y la visibilidad continuará buena.

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La noche se presentará fría con cielo parcialmente nublado, y se estima para las 00 del jueves una temperatura de 8 grados.