Detuvieron a un hombre por intento de robo: tenía droga y era buscado por la Policía

Un hombre de 31 años fue aprehendido esta madrugada acusado de intentar cometer un robo en una vivienda. Además, durante la requisa, la Policía secuestró envoltorios con clorhidrato de cocaína y constató que sobre el sospechoso pesaba un comparendo compulsivo vigente.

El procedimiento se realizó alrededor de las 4:30 en inmediaciones de Bravard al 1500, donde personal policial logró la aprehensión de José Manuel Rodríguez, de 31 años.

De acuerdo con el parte oficial, el acusado habría ingresado momentos antes a un inmueble ubicado en Holdich al 1500 con fines de robo, tras escalar el frente de la vivienda. En el lugar se constataron daños en la cerradura de la puerta trasera y también en cámaras de seguridad instaladas en la propiedad.

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Al advertir la presencia de los móviles policiales, el sujeto emprendió la fuga, lo que derivó en una breve persecución y un posterior rastrillaje en el sector. Finalmente, los efectivos lograron localizarlo cuando se encontraba oculto en las inmediaciones.

Durante la requisa, los uniformados secuestraron tres envoltorios de nylon con cocaína. Asimismo, ya en la dependencia policial, se verificó que Rodríguez registraba un comparendo compulsivo vigente emitido por el Juzgado de Ejecución Penal Nº 1 de Bahía Blanca.

El aprehendido y los elementos secuestrados fueron trasladados a la comisaría Quinta, con intervención de la autoridad judicial correspondiente.

La causa fue caratulada como "robo en grado de tentativa agravado por escalamiento", infracción a la Ley 23.737 y comparendo compulsivo.