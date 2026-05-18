Zona Fría: frente a la embestida del Gobierno, aseguran que los descuentos no son un privilegio

El nuevo intento del Gobierno nacional de dejar sin efecto el descuento por Zona Fría en distintos puntos del país, entre ellos Bahía Blanca y todo el Sudoeste Bonaerense, viene cosechando varios rechazos por parte de vecinos, instituciones y referentes de estas regiones.

Bajo el planteo de que "los descuentos deben llegar a aquellos que más los necesiten", desde la Casa Rosada se volvió a poner el ojo en los descuentos del 30% y del 50% que reciben los usuarios de gas que viven en zonas de bajas temperaturas del territorio nacional.

La idea del Ejecutivo es reemplazar el régimen por el sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que alcanzaría a hogares con ingresos netos inferiores o iguales a tres canastas básicas totales, beneficiarios con Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP, titulares de Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur y hogares con al menos un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD). La iniciativa comenzará a tratarse este miércoles en la Cámara de Diputados de la Nación.

En contraposición a esta posición, desde el Instituto Consenso Federal se indicó que los descuentos por Zona Fría no constituyen privilegio alguno, "sino que significan un amortiguador frente a la necesidad de consumir casi el doble de gas en las zonas frías que en regiones de temperaturas más templadas".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Contrariamente a lo que se plantea en algunos sectores, los descuentos por Zona Fría llegan a poco más del 20% de los hogares de la provincia de Buenos Aires; aproximadamente 1.240.000 viviendas", explica el titular del instituto, el exdiputado nacional Alejandro "Topo" Rodríguez, uno de los principales impulsores de estos descuentos y coautor de la Ley 27.637 de Zona Fría.

Además, recuerda que en las zonas de bajas temperaturas de nuestro país el consumo anual de gas por vivienda es un 94% mayor que en regiones que no son frías: 1.052 vs. 542 metros cúbicos por año.

"Es decir, no se trata de un privilegio, sino de una medida justa que ayuda a millones de familias a afrontar el mayor consumo que exige el clima frío para vivir con salud y dignidad —señala—. Con el descuento se amortigua el costo de calefaccionar hogares en regiones donde las bajas temperaturas obligan a consumir mucho más gas".

En ese sentido, carga contra la idea de que los descuentos por Zona Fría alientan el "uso excesivo" o, directamente, el "despilfarro" de gas.

"El consumo de gas en las nuevas zonas frías —entre las que se encuentran Bahía Blanca y el Sudoeste Bonaerense— aumentó un 7% entre 2021 y 2024. Entonces, menos del 10% no puede ser catalogado de 'despilfarro'; al contrario, es un indicador de uso razonable y responsable por parte de las familias", se explicó.



Superávit perdido

Rodríguez recuerda que en 2021, año en que fue sancionada la Ley 27.637, el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas arrojó un superávit de 16.818 millones de pesos. En 2022 también tuvo excedentes ($7.697 millones), mientras que en 2023 registró un superávit de $39.213,3 millones.

“Sin embargo, desde que asumió Javier Milei y bajo la conducción económica de Luis ‘Toto’ Caputo, el fondo es deficitario -advirtió-. En 2024 registró un balance negativo de 54.810,8 millones de pesos, y en 2025 se informó un resultado de 31.823 millones de pesos, pero en la ejecución acumulada al cuarto trimestre de ese año se incluye una transferencia de la Administración Nacional por la suma $ 40.559,8 millones".

Esto, explica, significa que el Fondo tuvo un déficit real de 8.736,8 millones de pesos, a pesar de que Milei aumentó de 7% a 7,5% el cargo que se cobra en cada factura para financiar el Fondo de Descuentos”.

Los números, aclara, surgen de las cifras oficiales publicadas por el Ministerio de Economía de la Nación.

Desde los ingresos

Días atrás, la titular de la Secretaría de Energía de la Nación, María del Carmen Tettamanti, aseguró que la aplicación de un subsidio "se debe explicar a partir de los ingresos" de los beneficiarios y no del lugar del país donde residan.

"Estamos cambiando el esquema de subsidios. Creemos que los recursos son escasos y que la forma justa de utilizarlos es destinarlos exclusivamente a la gente que más lo necesita", sostuvo.

Así, explicó que la "Zona Fría subsidia a todos los usuarios en una zona con independencia del nivel de ingresos de los usuarios" y ratificó la alícuota del 7,5% para los que están registrados en el SEF y un adicional por Zona Fría.

"Lo que queremos es que la gente que pueda pagar la energía, la pague, y focalizar en los que más necesitan", reiteró.