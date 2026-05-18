Tenía prohibido acercarse a la casa de su madre; lo detuvieron

La Policía de Punta Alta aprehendió ayer a un joven acusado de incumplir una medida cautelar que le impide acercarse a la casa de su madre.

Se trata de Enzo Domínguez, de 20 años, a quien detuvieron ayer en una vivienda del barrio Atepam I.

Según indicaron desde la Comisaría local, un patrullero que hacía recorridas preventivas llegó hasta el lugar tras un llamado telefónico.

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Los efectivos encontraron a Domínguez en la casa de su madre de 50 años, incumpliendo la medida cautelar dispuesta por el Juzgado de Paz rosaleño, en el marco de actuaciones de protección familiar.

El joven fue trasladado a la dependencia policial, acusado de desobediencia, a disposición de la Fiscalía Nº 15.

