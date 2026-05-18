Polémica en la Sociedad Rural: la hija del vice habló en contra del consumo de carne y él respondió

En medio de la interna en la Sociedad Rural Argentina (SRA), la hija de Marcos Pereda, vicepresidente de la entidad y candidato a presidirla, dijo que su padre sabe que “el futuro tiene que ser sin carne” y él salió a su cruce.

Durante una entrevista, Milagros Pereda, quien es diseñadora con foco en la sustentabilidad y practica el veganismo, sostuvo: “Mi papá viene de familias, generaciones de productores de ganadería, pero está cortando esa línea. Sabe y es súperconsciente de que hay que ponerle un fin a esto”.

En el mismo sentido, aseguró que gran parte de esa influencia también fue su madre, que es vegetariana, y algunos de sus hermanos. “Cuando estás más cerca de estas industrias, tenés más realidades y entendés lo que está generando. Eso fue lo que nos hizo pegar un volantazo para el otro lado. Pero es esta dualidad que veo constantemente en mi familia, que me lleva para un lado y para otro. Pero mi papá es muy inteligente y sabe que el futuro tiene que ser sin carne”, agregó en una entrevista para el podcast Ángeles y Demonios.

Las declaraciones de Milagros resonaron rápidamente y es por ello que su padre no tardó en responder. A través de un comunicado en su cuenta de X, Pereda aclaró: “Respeto a mi hija, ella tiene derecho a decir lo que piensa. Y yo a respetarla. En mi caso particular, no representa en absoluto mi forma de pensar al respecto y aclaro que siempre fui un defensor de la actividad ganadera como uno de los pilares centrales del desarrollo del país”.

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Además, sobre esta situación, añadió: “Como productor agropecuario de décadas, creo que Argentina no solo tiene que avanzar en el sector sino que debe conquistar nuevos mercados para vender nuestra carne en todo el mundo. Así lo vengo manifestando desde siempre y lo seguiré haciendo. Y a los que quieren aprovechar el tema llevándolo a la campaña electoral, lo entiendo pero no lo comparto”.

La hija de Pereda suele posicionarse en defensa al medioambiente y urante la entrevista destacó su crianza como un pilar fundamental en el desarrollo de su postura. “Siempre vivimos rodeados de naturaleza y de animales. Viví gran parte de mi infancia en el campo, mi papá también trabaja en el campo, entonces siempre estuve muy cerca de la naturaleza y estuvimos muy conectados con los animales que teníamos a nuestro alrededor”, detalló.

“Yo nunca me di cuenta que esas cosas eran parte de la educación y formación que nos estaban dando, hasta que de repente crecí y fue como ‘yo tengo esta relación con los animales no los quiero comer’ y naturalmente me convertí en vegetariana”, agregó.

El cruce de declaraciones se da un medio de una interna en la Sociedad Rural entre Pereda y Nicolás Pino, el actual presidente de la entidad del agro. (TN)