Julián Bellese vuelve a Bahía con nuevo show de stand up

El humorista se presentará nuevamente en la ciudad con un espectáculo que promete risas, identificación y anécdotas cotidianas llevadas al extremo desde su particular mirada generacional.

Con un estilo descontracturado, ágil y muy cercano al público, Juli logró consolidar una comunidad fiel en redes sociales y sobre los escenarios, combinando observaciones de la vida diaria, vínculos, experiencias personales y humor incómodo con una naturalidad que conecta especialmente con el público joven. Su crecimiento en plataformas digitales y el éxito de sus presentaciones en distintas ciudades lo posicionaron como una de las caras más fuertes de la nueva generación del stand up argentino.

En cada show, Julián Bellese construye una experiencia dinámica donde la improvisación, el ida y vuelta con la gente y la identificación inmediata con las situaciones que plantea terminan generando un clima muy cercano y espontáneo.

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