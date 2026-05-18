Nicolás Paz no jugó con Como por una lesión y hay preocupación en la Selección

Nicolás Paz será evaluado por lo médicos de la Selección Argentina en los próximos días. Foto: TyC.

El futbolista de la Selección Argentina Nicolás Paz tiene un golpe que sufrió frente a Hellas Verona hace una semana y le afecta la rodilla izquierda, por lo que genera preocupación en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni, a falta de 24 días para el comienzo del Mundial.

En medio de una larga lista de jugadores con problemas físicos, las alarmas se volvieron a encender luego de que este domingo no formara parte de los citados en la victoria de Como, su equipo, por 1-0 frente a Parma.

Aunque en el conjunto italiano sostienen que no se trata de una lesión grave, en la Albiceleste analizaron los estudios a los que se sometió el jugador y no tienen muy claro cómo se encuentra físicamente. Lo cierto es que tiene dolor y por eso no jugó.

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En los próximos días, mientras Scaloni define la lista de 26 que tiene tiempo de presentar hasta el 30 de mayo y en la que Paz aparece como un número puesto, el ex Real Madrid será visitado por uno de los médicos de la selección en busca de tener un panorama más claro de su lesión.

En la última temporada de la Serie A, Paz fue una de las figuras de la liga italiana y acumuló 12 goles y 7 asistencias en 35 encuentros. También había sumado un tanto y un pase gol en cinco compromisos en la Copa Italia.

En el país europeo aseguran que la idea es que, si se recupera, pueda estar disponible para la visita de Como a Cremonese el domingo, desde las 15.45, porque su equipo está quinto con 68 puntos, en zona de Europa League, y pelea por clasificarse a la Champions.

Con la camiseta albiceleste Paz registra ocho encuentros y un gol, que fue en el amistoso frente a Mauritania en uno de los amistosos de la última doble fecha FIFA.