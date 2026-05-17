La Bella marcó el camino de Bahiense B; uno metió 49 puntos y en Punta Alta hubo un sorprendente resultado

Leo La Bella fue la figura del ahora único puntero. Fotos: Emilia Maineri-La Nueva.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Bahiense del Norte B metió la octava victoria en fila, esta vez ante su rival directo como Sportivo Bahiense B, 75 a 65, y ahora quedó como único puntero de la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce, "Municipio de Villarino".

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Matías Pristupa y César Massa se disputan el balón.

Fue por la novena fecha, que se disputó íntegramente esta noche, registrando cuatro triunfos locales y dos visitantes.

Pellegrini, por su parte, se mantuvo en el segundo lugar aplastando a Caza y Pesca Huracán Médanos, por 77 a 31.

Lucho Polak, el jugador de la noche. Foto: archivo-La Nueva.

En tanto, Barracas, con un Luciano Polak en llamas (49 puntos), superó a Fortín Club (Pedro Luro), 88 a 62 y completa el lote de escoltas.

El restante triunfo local lo registró Bella Vista, frente a Fútbol y Tenis (Mayor Buratovich), por 76 a 66.

En calidad de visitantes, Whitense se anotó un triunfazo en cancha de Espora, frente a Sporting, por 65 a 64 y Los Andes ante Velocidad B, 78 a 51.

Bahiense del Norte B 75, Sportivo B 65

Bahiense del Norte B se convirtió en el equipo con mejor récord y seguidilla de triunfos (8), al vencer a Sportivo B, el otro que llegaba puntero y con mismo recorrido de triunfos y derrotas, por 75 a 65.

Experiencia y juventud. La Bella, seguido por Joaquín Abad.

El experimentado Leonardo La Bella se cargó con gran parte del peso, completando 27 puntos (3-7 en t3, 5-8 en t2 y 8-12 en t1), más 9 asistencias, 7 rebotes y 2 recuperos.

Franco Pérez juega interior ante Pristupa. Atrás, Abad.

También sumó el trabajo silencioso de Marcos Fernández (12 rebotes) y Franco Pérez (7 recobres y 10 puntos), dos piezas importantes en un rubro donde dominó Bahiense: 53-39 en rebotes.

En tanto, César Massa y Juan Manuel Pites aportaron 12 unidades cada uno, a pesar de no tener la mejor noche en cuanto a porcentajes.

La visita sintió la ausencia -entre otros- de Yoel Asnaghi (de viaje), uno que viene rindiendo.

Galassi y Santarelli, los destacados de Sportivo.

El principal anotador fue Felipe Galassi, con 23 puntos (1-4 en t3, 5-12 en t2 y 10-11 en t1), mientras que Lucas Santarelli bajó 14 rebotes y convirtió 11 puntos.

Bahiense del Norte B (75): B. Massa, L. La Bella (27), J.M. Pites (12), C. Massa (12), M. Fernández (2), fi; F. Pérez (10), F. Sureda, A. Tavella, J. Reta (7), D. Faure (2) y C. Brugniere (3). DT: Santiago Cappa.

Sportivo B (65): F. Galassi (23), L. Temporelli (5), F. Arizcuren (5), L. Santarelli (11), B. Guaglianone (8), fi; J. Abad (6), J. Labarere (4), M. Pristupa (3) y L. Sale. DT: Joaquín Tuero.

Cuartos: Bahiense,18-14; 29-25 y 50-50.

Árbitros: Emanuel Sánchez y Sam Inglera.

Cancha: Manu Ginóbili (Bahiense).

Velocidad B 51, Los Andes 78

Los Andes se recuperó de la última derrota y metió la cuarta victoria en cinco presentaciones, fue ante Velocidad, 78 a 51, que sumó la sexta caída en fila.

El equipo puntaltense tuvo tres pilares: Iván De Brakeleer, con 16 puntos (3-6 en t3), 9 rebotes y 4 asistencias; James Danzeym autor de 18 puntos (2-4 en t3, 5-7 en t2 y 2-2 en t1), más 9 recobres y Mateo Murphy, con 18 puntos (3-7 en t3).

Velocidad B (51): F. Martínez (7), R. Copreni (9), N. Valdebenito (10), T. Rollhaiser (2), N. Ocampo, fi; T. Moreira (9), S. Hiebaum, J.I. Del Molino (10), F. Mastrandrea (4), D. Acuña, E. González y T. Gelabert. DT: Santiago Piñeiro.

Los Andes (78): M. Murphy (18), N. Guerrero, N. Schiaffino (4), I. De Brakeleer (16), J. Danzey (18), fi; G. Chávez (2), F. Herrera, D. Heredia (7), A. García (9), M. Varela (4) y C. Álvarez. DT: Enrique Moreno.

Cuartos: Velocidad, 12-25; 30-45 y 43-65.

Árbitros: Mauro Guallan y Alberto Arlenghi.

Cancha: Pedro Sánchez (Velocidad).

Sporting 64, Whitense 65

En un final sumamente cerrado, Whitense se llevó el triunfo como visitante ante Sporting, por 65 a 64, partido que se disputó en Espora, donde ejerce localía el rojinegro.

Los Aviones Azules pasaron al frente con un triple de Tobías Iturriaga (64-63). Con 8 segundos fue a la línea Francisco Cruz, metió el primero y erró el segundo (65-63).

De todos modos, restando 8 décimas Iturriaga le cometió falta a Benjamín Falcioni, quien anotó el primero y falló el segundo, decretando el final: 65-64.

En el ganador, Marcos Ruarte terminó con 17 rebotes y 16 puntos.

Sporting (64): M. Miguez (4), G. Martínez (7), G. Díaz (4), B. Kumorkiewicz (8), A. Cisneros (7), fi; B. Falcioni (11), R. Frontalini (13), H. Martínez (3), M. Gómez (5) y L. Eriquiaga (2). DT: Ian Costa.

Whitense (65): F. Cruz (8), Agustín Almirón (10), G. Resler (3), T. Iturriaga (7), L. Robledo (5), fi; M. Herbalejo (5), J. Burgos, M. Ruarte (16), R. Ocampos (7) y U. Martínez (4). DT: Sebastián Dodero.

Cuartos: Sporting, 21-14; 41-28 y 56-50.

Árbitros: Marjorie Stuardo y Francisco Irrazábal.

Cancha: José Galié (Espora).

Barracas 88, Fortín Club 62

Barracas estiró su gran presente a seis triunfos, venciendo a Fortín Club -que aún no ganó-, 88 a 62, aunque más allá del resultado colectivo, lo que sorprendió esta noche fueron los 49 puntos de Luciano Polak.

El tirador completó una altísima producción ofensiva, incluyendo ¡15 de 29 en triples!. Además, convirtió 2-2 en dobles y no lanzó libres, en 33m31 que permaneció en cancha.

Definitivamente fue la figura del partido y de la noche en esta jornada.

En los de Luro, el interno Brian Ruiz anotó 14 puntos (1-2 en t3, 4-5 en t2 y 3-3 en t1) y bajó 7 rebotes.

Barracas (88): A. Passeggi (2), M. Capurso (2), L. Polak (49), R. Eliosoff (7), R. Catalá (11), fi; A. Astradas, L. Durán (2), M. Quevedo (7), J. Román (2), D. Ilari (4), W. Rojas (2) y S. Soriano. DT: Albano Schneider.

Fortín Club (62): R. Osinaga (7), J. Aispuro (11), J. Huenuqueo, W. Ruiz (3), B. Ruiz (14), fi; J. Martínez (8), B. Rodríguez (6), T. Espinosa (2), N. Santos (7) y R. Sánchez (4). DT: Mario Zaccara.

Cuartos: Barracas, 27-15; 51-27 y -.

Árbitros: Marcelo Gordillo y Yamila Nicoletta.

Cancha: El Bosque (Barracas).

Pellegrini 77, Caza y Pesca 31

Ninguna posibilidad le dio Pellegrini a un Caza y Pesca, que tuvo una noche para el olvido: 77-31.

Los 31 puntos igualan el peor registro de un equipo en la temporada, tras el 87-31 de Barracas a Velocidad.

Definitivamente queda en evidencia el momento complicado que atraviesa el equipo de Médanos con la baja de cuatro jugadores (dos lesionados, otro por cuestiones personales y el restante laborales) y la sensible ausencia de Nicolás Sánchez, quien retornaría el próximo juego.

Por si fuera poco, la visita perdió a Juan Cruz Redivo por un golpe a Juan Ignacio Castro, restando 3m58 para el final del segundo cuarto.

Todo esto lo aprovechó el azulgrana y ganó de principio a fin.

Pellegrini (77): L. Cataffi (2), N. Themtham (14), S. Frayssinet (5), M. Barrera (20), Andrés Almirón (4), fi; I. Gómez Lepez (15), J.I Castro (6), Francisco Godeas (9), G. Chaves (2), F. Pozzi y Federico Godeas. DT: Juan Sergio Palumbo.

Caza y Pesca (31): B. López (2), J.C. Redivo (3), M. Nievas, F. Perrín, H. Banegas (9), fi; T. Martz (8), B. Meschini (4), A. Solomon (2), J. Jaratz (3) y A. Sensini. DT: Gabriel Asnes.

Cuartos: Pellegrini, 16-3; 36-14 y 54-19.

Incidencias: fue descalificado Juan Cruz Redivo.

Árbitros: Alejandro Vizcaíno y Juan Agustín Matías.

Cancha: Daniel Rubio (Pellegrini).

Bella Vista 76, Fútbol y Tenis 66

Bella Vista se anotó la segunda victoria de la temporada ante Fútbol y Tenis, que llegaba con mismo récord, por 76 a 66.

El verde lo quebró promediando el último cuarto.

Francisco Ariza convirtió 18 puntos (1-4 en t3, 5-8 en t2 y 5-5 en t1) y bajó 8 rebotes; Ray Inglera completó 16 punto (10-14 en t1 y 3-5 en t2), además de 6 rebotes. Mientras que Enzo Alesso cerró con 14 unidades (6-7 en dobles).

En la visita, Juan Pablo Dumrauf convirtió 19 puntos (1-2 en t3, 6-7 en t2 y 4-6 en t1) y José Pérez Mendoza metió 10, más 3 rebotes, 3 recuperos y 2 asistencias.

Bella Vista (76): S. Durando (4), F. Ariza (18), T. De Cascos (11), S. Bertoni (2), R. Inglera (16), fi; B. Ruesga (8), E. Alesso (14) y B. Ciommo (3). DT: Pablo De Cascos.

Fútbol y Tenis (66): J.D. Pérez (10), J. Wainmaier (12), S. Esquivel, F. Crocioni, J.P. Dumrauf (19), fi; E. Sánchez (16), F. Mutuverría, G. Semper (4), J. Tschering (1) y J. Monaldi (4). DT: Andrés Del Sol.

Cuartos: Bella Vista, 17-19; 29-34 y 53-53.

Árbitros: Eduardo Ferreyra y Joaquín Binsou.

Cancha: Bella Vista.

La próxima

El domingo 24 jugarán Sportivo B-Barracas, Whitense-Bahiense B, Los Andes-Sporting, Velocidad-Caza y Pesca, Fútbol y Tenis-Pellegrini y y Fortín-Bella Vista.

Posiciones

1º) Bahiense B, 17 puntos (8-1)

2º) Barracas, 16 (7-2)

2º) Pellegrini, 16 (7-2)

2º) Sportivo B, 16 (7-2)

5º) Los Andes, 15 (6-3)

6º) Caza y Pesca, 14 (5-4)

6º) Whitense, 14 (5-4)

8º) Sporting, 13 (4-5)

9º) Velocidad B, 11 (2-7)

9º) Bella Vista, 11 (2-7)

11º) Fútbol y Tenis, 10 (1-8)

12º) Fortín Club, 9 (0-9)