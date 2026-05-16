La esposa de Guido Pella anunció la llegada de su segundo hijo

La influencer y modelo Stephanie Demner anunció su embarazo a través de redes sociales y así oficializó la feliz noticia que se había filtrado días atrás, ante la emoción de que será madre por segunda vez.

La figura realizó una publicación compartida junto a su marido, el bahiense Guido Pella y reveló: “Se agranda la comunidad”, junto a un emoticón de pollito que sale del cascarón.

El posteó detonó de emoción las redes sociales y superó los 200 mil “Me gusta”, 7 mil comentarios y 300 reposteos. Tal es así, que las felicitaciones no sólo llegaron de sus seguidores, sino que además, el mundo del espectáculo le deseó lo mejor a la feliz familia.

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En principio, Jimena Barón escribió: “Hablamos de esto en los rascacielos tailandeses ¡Qué alegría! Felicidades a los 4”. A los afectos, se sumaron Candela Ruggieri, Cami Mayán, Sofía “Jujuy” Jiménez, Sofía Zámolo, Cami Homs, Cande Molfese, “La China” Ansa, Julieta Poggio, Belu Lucius, Mery del Cerro, Lola y Yanina Latorre.

La publicación constó de 4 postales familiares junto a Pella y su hija, Arianna de 3 años: los tres sostienen la ecografía con notable entusiasmo. Demner y Pella se casaron en diciembre de 2024 luego de varios años de relación y tras convertirse en padres por primera vez. (N/A)