La Beriso vuelve a Bahía con una noche cargada de rock y emoción

La Beriso volverá a reencontrarse con el público de Bahía y la zona en el marco de una gira que sigue consolidando el fuerte vínculo del grupo con sus seguidores en todo el país.

Con canciones que ya forman parte del cancionero popular del rock nacional, la banda construyó una identidad propia basada en letras directas, historias cotidianas y una conexión muy cercana con el público. En cada show, la banda logra transformar el recital en una experiencia colectiva donde la emoción, el canto y la energía se mezclan de principio a fin.

La presentación en el Don Bosco promete repasar grandes clásicos de su carrera junto a temas más recientes, en una noche que seguramente tendrá al público acompañando cada canción como ya es costumbre en las presentaciones del grupo.

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Las entradas ya se encuentran disponibles a través de TicketBahia.com