Con Faggiano como goleador, Boca se metió en semis y Quimsa, con Ruesga, recuperó la localía
El Xeneize le ganó la llave a Oberá, tras imponerse por 86 a 78. En tanto, el equipo santiagueño quedó 2-1 al ganar por 78 a 66.
Boca Juniors, con el bahiense Lucas Faggiano como goleador, venció esta noche a Oberá, que contó con los locales Alejo Azpilicueta y Albano Costa, y se convirtió en el primer equipo clasificado a las semifinales de la Liga Nacional de Básquetbol.
El vigente bicampeón se impuso en su cancha por 86 a 78 y, como en la Reclasificación, barrió la llave 3 a 0, ya que antes había ganado los dos primeros puntos en Misiones.
El base surgido de Estudiantes fue el máximo anotador de su equipo, aportando 14 puntos con altos porcentajes: 3-6 en triples, 2-3 en dobles y 1-2 en simples. También bajó 2 rebotes y dio 2 asistencias, en 18m5s en cancha.
Mientras que Alejo sumó 6 unidades (2-4 en triples, sin tomar otros lanzamientos), bajó 2 rebotes y dio un pase-gol, en 18m2s.
En tanto Albano estuvo en el banco, pero no ingresó.
Aunque debió soportar el último embate de Oberá, Boca llegó a ganar por 17 puntos gracias a un buen segundo cuarto (lo ganó 23 a 14) y se metió entre los cuatro mejores de la competencia, donde espera por Quimsa o Instituto.
Justamente, esta noche el equipo santiagueño recuperó la ventaja de localía, al ganar en Córdoba, por 78 a 66.
Con un buen segundo cuarto, que se lo quedó por 17 a 12, el equipo de Santiago del Estero tomó la delantera y fue encaminando el triunfo.
En Quimsa jugó 5m30s el bahiense Fausto Ruesga, quien no sumó unidades (intentó un triple) y bajó un rebote.
El goleador del equipo y del partido fue Leandro Lema, con 20 unidades.
El cuarto juego, nuevamente en Córdoba, se jugará el sábado a las 20.30.
De ser necesario un quinto irá en Santiago el martes 19.
Se define una, dos o ninguna
Hoy se disputarán las otras dos llaves de cuartos de final, con dos equipos que pueden sacar boleto a semifinales.
Ferro Carril Oeste, con el bahiense Jano Martínez, intentará cerrar la llave ante Regatas Corrientes.
Se medirán desde las 20.05, con transmisión de Dsports y en cancha de Boca, donde el Verde hará nuevamente de local por un inconveniente en el parqué del Héctor Etchart.
Además, en Oliva, Independiente (con el bahiense Valentín Duvanced) recibirá a Gimnasia (Comodoro Rivadavia).
El cuarto punto en tierras cordobesas comenzará a las 21 y podrá verse por basquetpass.
De momento, el equipo chubutense lidera la llave 2-1 tras ganar los dos primeros juegos en casa.
En caso de que Regatas e Independiente logren forzar un quinto y definitivo juego en cada serie, ambos se jugarán el lunes, en Corrientes y Comodoro, respectivamente.