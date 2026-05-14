Con Faggiano como goleador, Boca se metió en semis y Quimsa, con Ruesga, recuperó la localía

Lucas Faggiano, goleador de Boca hoy, deja en bandeja uno de sus 14 puntos. Fotos: LNB

Boca Juniors, con el bahiense Lucas Faggiano como goleador, venció esta noche a Oberá, que contó con los locales Alejo Azpilicueta y Albano Costa, y se convirtió en el primer equipo clasificado a las semifinales de la Liga Nacional de Básquetbol.

El vigente bicampeón se impuso en su cancha por 86 a 78 y, como en la Reclasificación, barrió la llave 3 a 0, ya que antes había ganado los dos primeros puntos en Misiones.

El base surgido de Estudiantes fue el máximo anotador de su equipo, aportando 14 puntos con altos porcentajes: 3-6 en triples, 2-3 en dobles y 1-2 en simples. También bajó 2 rebotes y dio 2 asistencias, en 18m5s en cancha.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Mientras que Alejo sumó 6 unidades (2-4 en triples, sin tomar otros lanzamientos), bajó 2 rebotes y dio un pase-gol, en 18m2s.

En tanto Albano estuvo en el banco, pero no ingresó.

Aunque debió soportar el último embate de Oberá, Boca llegó a ganar por 17 puntos gracias a un buen segundo cuarto (lo ganó 23 a 14) y se metió entre los cuatro mejores de la competencia, donde espera por Quimsa o Instituto.

Justamente, esta noche el equipo santiagueño recuperó la ventaja de localía, al ganar en Córdoba, por 78 a 66.

Con un buen segundo cuarto, que se lo quedó por 17 a 12, el equipo de Santiago del Estero tomó la delantera y fue encaminando el triunfo.

En Quimsa jugó 5m30s el bahiense Fausto Ruesga, quien no sumó unidades (intentó un triple) y bajó un rebote.

El goleador del equipo y del partido fue Leandro Lema, con 20 unidades.

El cuarto juego, nuevamente en Córdoba, se jugará el sábado a las 20.30.

De ser necesario un quinto irá en Santiago el martes 19.

Se define una, dos o ninguna

Hoy se disputarán las otras dos llaves de cuartos de final, con dos equipos que pueden sacar boleto a semifinales.

Ferro Carril Oeste, con el bahiense Jano Martínez, intentará cerrar la llave ante Regatas Corrientes.

Se medirán desde las 20.05, con transmisión de Dsports y en cancha de Boca, donde el Verde hará nuevamente de local por un inconveniente en el parqué del Héctor Etchart.

Además, en Oliva, Independiente (con el bahiense Valentín Duvanced) recibirá a Gimnasia (Comodoro Rivadavia).

El cuarto punto en tierras cordobesas comenzará a las 21 y podrá verse por basquetpass.

De momento, el equipo chubutense lidera la llave 2-1 tras ganar los dos primeros juegos en casa.

En caso de que Regatas e Independiente logren forzar un quinto y definitivo juego en cada serie, ambos se jugarán el lunes, en Corrientes y Comodoro, respectivamente.