Aprobaron la compra del nuevo puente metálico sobre calle Líbano

El municipio de Bahía Blanca ya tiene todo listo para la instalación de un nuevo puente vehicular metálico que se ubicará sobre el canal Maldonado, a la altura de calle Líbano, en inmediaciones del barrio Pampa Central.

El plazo de la obra es de unos 60 días y la inversión será de unos 275 millones de pesos. Una única firma se presentó a la compulsa y su oferta fue aprobada este jueves por el Concejo Deliberante en forma unánime. No fue facilitado el monto final de la operación.

La nueva estructura está diseñada para responder a la alta demanda de conectividad en el sector: será apta para tránsito pesado y servicios de emergencia, y permitirá una carga de hasta 40 toneladas. Además, dispondrá de doble carril para circulación vehicular y un paso peatonal independiente para garantizar la seguridad de los transeúntes.

La obra se encuentra por fuera de la Etapa II de puesta en valor del canal, la cual se lleva adelante con fondos provinciales, y será financiada con recursos municipales. En ese sentido, se explicó que es de carácter provisorio, ya que al tratarse de una estructura prefabricada, eventualmente puede retirarse y ser utilizada en otro sitio.

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La adquisición se enmarca en un plan estratégico de contingencia vial, ya que la estructura en calle Líbano funcionará de manera transitoria para mitigar las dificultades de circulación generadas hasta tanto culmine la reconstrucción integral del puente de calle Don Bosco.

El diseño no tiene relación con los denominados puentes Bailey colocados por el ejército, los cuales están resueltos también con una estructura metálica prefabricada, modular y portátil, diseñada originalmente para uso militar durante la Segunda Guerra Mundial pero que están pensadas para un uso provisorio y exigen un mantenimiento continuo.