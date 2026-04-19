Cómo será el puente metálico que instalarán sobre el Maldonado

Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Con un presupuesto oficial de 275 millones de pesos, la municipalidad convocó a licitación para la provisión y colocación de un puente vehicular metálico sobre el canal Maldonado, el cual se colocará a la altura de calle Líbano.

La obra está por fuera de la Etapa II de puesta en valor del canal, la cual se lleva adelante con fondos provinciales, y será financiada con recursos municipales buscando mejorar la conectividad en un sector de la ciudad muy afectado por la inundación de marzo de 2025.

La obra a desarrollar tiene un carácter provisorio, en el sentido de que se trata de una estructura prefabricada, que se colocará en el lugar mediante maquinarias adecuadas pero que eventualmente puede retirarse y ser utilizada en otro sitio.

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El diseño no tiene relación con los denominados puentes Bailey colocados por el ejército, los cuales están resueltos también con una estructura metálica prefabricada, modular y portátil, diseñada originalmente para uso militar durante la Segunda Guerra Mundial pero que están pensadas para un uso provisorio y exigen un mantenimiento continuo.

La obra

La principal característica del puente a colocar es que será construido con el denominado acero corten, un material resistente a la intemperie, que evita la corrosión y muy adecuado para estructuras que soportan cargas importantes.

La particularidad de este acero, muy utilizado en la recuperación de obras industriales y puesta en valor de cierto tipo de edificios, es su color anaranjado, como resultado de la aleación que tiene el acero con cobre y cromo.

El puente tendrá un ancho de 8,75 metros, es decir que admite dos carriles de circulación, además de contar con veredas peatonales y barandas sobre los laterales. El largo es de 24 metros, es decir que no se podrá utilizar cuando se realice la ampliación de la boca del canal, considerada en el proyecto de la nueva obra.

La estructura será del tipo A-30, designación reconocida por Vialidad Nacional, con una capacidad de carga de 40 toneladas y un ancho que permita circulación vehicular y peatonal.

De acuerdo a las condiciones del pliego licitatorio la obra tiene un plazo de entrega de 30 días e incluye su construcción, ensamble, montaje, izado y emplazamiento sobre los correspondientes estribos, uno a cada lado del canal.

Los apoyos

Por otra parte, la municipalidad volverá a convocar la licitación de la construcción de las bases sobre las que deberá apoyar el puente.

La obra fue licitada en enero último, con la particularidad de que no hubo empresas interesadas. En ese momento las bases a construir tenían un presupuesto oficial de 120,7 millones de pesos y un plazo de ejecución de 60 días. La intervención incluía los empalmes del puente con las calles de acceso mediante el uso de material calcáreo compactado.

Previamente se deberán retirar las losas del talud del canal dañadas (unos 112 metros cuadrados de placas) para luego realizar el relleno y la compactación necesarios para el apoyo de las bases.

La empresa adjudicataria debía presentar el cálculo de las bases, que se estimó consumirán 40 metros cúbicos de hormigón. La nueva convocatoria para la obra todavía no ha sido dada a conocer por la comuna, aunque se supone que tendrá similares exigencias y características a la de enero.

Considerando entonces la suma de los apoyos más el puente, la inversión rondaría los 400 millones de pesos.

Los otros puentes

Avanza entretanto la construcción del nuevo puente de hormigón armado sobre calle Pampa Central, primero de la etapa II de reconstrucción de Maldonado y uno de los 15 a erigirse a partir de las nuevas características constructivas y medidas del conducto.

La semana última la empresa Coince completó el décimo de los veinte pilotes que lleva el puente y para fin de mes deberían estar todos listos.

Los pilotes que arrancan desde la parte superior del canal demandan una perforación de 14 metros de profundidad, mientras que los se realizan desde el fondo del canal penetran 9 metros.

Se recuerda que con el nuevo diseño el canal variará el ancho de su boca superior, pasando de los 19 metros actuales a 26 metros. El puente a construir tendrá una extensión de 30,40 metros y un ancho de 8,30 metros, disponiendo de una calzada de doble mano, una franja destinada a ciclovías y veredas.

La estructura de rodamiento se sostendrá mediante 4 hileras de cinco pilotes cada una, transversales a la calzada. El puente tendrá barandas separando el tránsito vehicular del peatonal y ciclista y otras en los bordes del puente.

La obra tiene un plazo de ejecución de un año, aunque es idea de la firma es poder terminarlo antes de fin de año, más allá de un conjunto de circunstancias propias de este tipo de tareas no siempre simples de ponderar.

En cuanto al nuevo puente sobre calle Don Bosco, acaso el más solicitado por los vecinos, su inicio sigue dependiendo del traslado de las distintas instalaciones de servicios que corrían por debajo y costados de la vieja estructura.