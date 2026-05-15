El dólar oficial tuvo su primera baja semanal en mayo: ¿cómo repercutió en Bahía Blanca?

El dólar oficial cerró la semana por primera vez en lo que va de mayo y rozó un máximo de 11 meses en la distancia con el techo de la banda cambiaria. El mercado cambiario exhibe una abundante oferta privada de divisas, que permite sostener al tipo de cambio sin grandes sobresaltos.

A su vez, si bien desde el Banco Central (BCRA) se desaceleró la compra de reservas, aún se sostiene un importante ritmo de acumulación.

En Bahía Blanca, el cierre para el dólar oficial este viernes fue de 1.371 pesos para la compra (+$5,25) y 1.421,59 pesos para la venta (+$4,37), siendo la variación positiva de 0,31% y el spread de 49,78 pesos.

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El dólar blue, en nuestra ciudad, cotizó en baja y cerró la semana con valores negativos, siendo el valor para la compra de 1.402 pesos (-$ 5) y 1.430 pesos para la venta (-$5), siendo la variación negativa de 0,35% y el spread 28 pesos.

En la City porteña, a nivel mayorista, el tipo de cambio subió $3,5 a $1.394,5 para la venta este viernes. Así, la cotización se mantiene lejos del techo del esquema de bandas cambiarias -hoy en $1.731-, con una brecha del 24,1%. En el segmento de contado se operaron casi u$s758,6 millones.

Los contratos de futuros presentaron subas generalizadas en los tramos de 2026 y 2027. El mercado estima que el tipo de cambio mayorista se ubicará a $1.405,5 para fines de mayo y de $1.618,5 para el cierre de diciembre. En la rueda de hoy se operaron unos u$s845 millones.

En el segmento minorista, el dólar subió $5 a $1.420 para la venta, según la pizarra del Banco Nación (BNA). Así, el dólar tarjeta se posicionó ahora a $1.846.

Por su parte, de acuerdo revelamiento de entidades financieras del BCRA, el dólar se ubicó en un promedio ponderado de $1.418,57.

Entre las cotizaciones financieras, el MEP opera a $1.425,04 y el contado con liquidación (CCL) a $1.487,84. En el mercado informal, el dólar blue escaló $5 a $1.415 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

El economista en jefe del Grupo SBS, Juan Manuel Franco, señaló que el dato de inflación de abril (2,6%) implicó la primera vez que el IPC cede tras 10 meses de o mantenerse o acelerar.

"La núcleo además, cayó a 2,3% mensual. Si bien el alivia las presiones, y datos privados para mayo muestran que la desaceleración habría continuado a principios de mes, cuestiones monetarias y cambiarias siguen siendo clave para mantener ancladas las expectativas".

El riesgo país, por su parte, se ubicó en 538 puntos, siendo la variación de 8,47% en los últimos cinco días. (Con información local y de Ámbito).