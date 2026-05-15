Asociación de Fútbol de Villarino: Mariano Olivieri es el flamante presidente

Mariano Olivieri se convirtió en el flamante presidente de la Asociación de Fútbol de Villarino tras la Asamblea General Ordinaria.

Olivieri reemplazará a Edgardo Sabalich al frente de la entidad villarinense.

El Consejo Directivo quedó conformado de la siguiente manera:

--Presidente: Mariano Olivieri.

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-Vicepresidente: Luciana Hormeister.

--Secretario: Edgardo Sabalich.

--Prosecretario: Silvana Ramos.

--Tesorero: Walter Funes.

--Protesorero: Fernando Hecker.

--Revisor de Cuentas Titular: María Marta Blanco.

--Revisor de Cuentas Suplente: Julio Steinbach.

La Asamblea también decidió que los vocales sean 5 titulares y 5 suplentes y que sean los delegados de los clubes ante el Consejo Directivo.

La distribución específica de estas funciones se definirá en la próxima reunión.

Con esta renovación, la Liga de Villarino busca continuar fortaleciendo el fútbol regional y la organización de los torneos locales.