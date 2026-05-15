Caputo anunció la inversión de una tecnológica centrada en la IA: busca reclutar a 100 ingenieros

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este viernes la inversión por parte de una empresa tecnológica centrada en la inteligencia artificial (IA) y la nube, que busca contratar a más de 100 ingenieros.

Se trata de la compañía británica Beyond. Es el principal socio de Google Cloud en Europa.

La inversión será por US$55 millones y servirá para desarrollar un centro de servicios que exportará conocimiento argentino a América y al Viejo Continente.

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Beyond busca contratar entre 100 y 150 ingenieros durante el primer año. También eligió a Argentina como sede para crear la Academia Beyond de IA, donde 40 jóvenes graduados serán capacitados en inteligencia artificial para trabajar desde el país hacia el mercado global.

"Esperamos construir alianzas duraderas y contribuir al éxito continuo de Argentina como centro de excelencia en cloud e inteligencia artificial", finalizaron.

"Estamos enormemente agradecidos con Fernando Brun (secretario de Relaciones Económicas Internacionales) y con Pablo Lavigne (secretario de Coordinación Productiva) por el tiempo, la apertura y el apoyo que nos han brindado. Está claro que existe un compromiso real con el impulso de la innovación y la inversión internacional, y nos entusiasma estar construyendo algo significativo juntos en Argentina", señaló Alan Paton, CEO de la tecnológica.

Desde la empresa le agradecieron al presidente Javier Milei por la "cálida bienvenida" y la "generosa hospitalidad" y resaltaron la "fortaleza" argentina como "hub tecnológico global".

"Esperamos construir alianzas duraderas y contribuir al éxito continuo de Argentina como centro de excelencia en cloud e inteligencia artificial", finalizaron.