El Municipio intimó a un conductor alcoholizado para que pague por los daños provocados en un siniestro vial

El Municipio intimó formalmente al conductor y al titular registral del vehículo involucrado en el grave incidente del último 1 de mayo en la intersección de Brown y O’Higgins, cuando un conductor alcoholizado impactó contra una estructura semafórica y posteriormente colisionó contra el frente de un local comercial.

"Ante esta situación, tomé la determinación de referirle al Tribunal de Faltas que intime a este conductor irresponsable para que se haga cargo de los daños que provocó. Los bahienses no tenemos por qué hacernos cargo colectivamente de la irresponsabilidad y los daños que provocó", manifestó Federico Susbielles.

"En Bahía Blanca, conductor irresponsable y conductor alcoholizado, si rompe, paga", sentenció el intendente.

El hecho se originó tras una maniobra de evasión en un operativo de control de tránsito ubicado en Brown y Montevideo. Luego de una persecución, el vehículo terminó incrustrado en un local de Brown y O’Higgins.

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Según consta en las actuaciones correspondientes, el hombre circulaba con 0,95 g/l de alcohol en sangre y se retiró del lugar tras el impacto.

De acuerdo al presupuesto elaborado por el Departamento de Alumbrado y Semaforización en Espacios Públicos del Municipio, el monto total de los daños asciende a $1.684.448,78.

Los trabajos contemplan la reposición y montaje de la columna semafórica, el cabezal con sus respectivas ópticas, además de los costos derivados de las tareas de retiro del material averiado y la instalación de los nuevos elementos.

La intimación establece un plazo de 10 días hábiles desde la recepción de la carta documento para efectuar el pago correspondiente. En caso de incumplimiento, el Municipio avanzará con las acciones judiciales pertinentes para recuperar los costos ocasionados.