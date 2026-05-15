Robaron una bicicleta y fueron detenidos al ser observados por las cámaras del CeUM

Personal de la Comisaría Segunda detuvo en la madrugada de este viernes a dos personas que habían robado una bicicleta que se encontraba con cadena en el vía pública.

Con el aviso del personal del Centro Único de Monitoreo, las fuerzas de seguridad pudieron dar con los sospechosos que se encontraban en calle Arias al 700. Allí aprehendieron a Nahuel Enzo Salazar de 29 años y a Leonel Sebastián Salazar de 26.

Las fuerzas de seguridad recuperaron la bicicleta y trasladaron la misma junto a los detenidos a la Comisaría Segunda bajo los cargos de robo. Interviene la UFIJ Nº15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.