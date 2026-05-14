Barrio Palihue: un joven quedó hospitalizado tras un choque entre una Amarok y un Focus

Un accidente de tránsito se registró este jueves por la noche en la esquina de Cruz del Sur y León de Iraeta, en el sector del barrio Palihue, cuando por causas que aún se intentan establecer colisionaron una camioneta Volkswagen Amarok y un automóvil Ford Focus.

La camioneta era conducida por Franco Di Santi, de 41 años, mientras que el rodado menor estaba al mando de Nicolás Zopi (27).

Como consecuencia del impacto, Zopi debió ser trasladado en una ambulancia al Hospital Municipal con politraumatismos, aunque sin riesgo de vida al momento de la intervención policial.

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En el lugar trabajó personal del Comando de Patrullas y del Destacamento Palihue, que preservó la escena hasta la llegada de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes.

La causa quedó en manos de la UFIJ Nº 1 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

Di Santi integra la ONG “Bahía Contra la Trata”.