Detuvieron a una mujer por amenazar a vecinos y pegarle a una policía

La Policía de Punta Alta aprehendió a una mujer acusado de amenazar de muerte a unos vecinos durante una discusión y de agredir a una agente.

Se trata de Graciela Juárez, de 36 años, quien quedó imputada por lesiones y amenazas, a disposición de la Fiscalía Nº 15.

Ocurrió ayer, alrededor de las 15:30, en calle 12 de Octubre al 1.400, cuando personal del Destacamento Zona Sur que recorrían su jurisdicción "observaron una pelea entre vecinos en la vía pública, protagonizada por dos familias debido a conflictos originados por la venta de una moto".

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Según indicaron desde la Comisaría local, al intervenir el personal policial Juárez "arremetió contra una mujer policía arrojándole un golpe de puño que impactó en su rostro, provocándole también lesiones en la mano derecha durante el forcejeo".

Agregaron que la aprehendida profirió amenazas de muerte hacia integrantes de la familia con la cual mantenía la disputa".