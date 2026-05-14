Con la aprobación de dos nuevos proyectos al RIGI, el Gobierno sumó inversiones por US$21.000 millones

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que dos nuevas inversiones mineras fueron aprobadas dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) por más de US$2130 millones.

“El Comité Evaluador aprobó hoy el ingreso al RIGI de dos proyectos mineros. El proyecto de cobre de Minera San Jorge en Mendoza por una inversión de US$891 millones y la ampliación del proyecto de litio de Cauchari Olaroz en Jujuy con una inversión de US$1241 millones”, escribió el jefe de Hacienda en X.

Con la validación de ambas inversiones, ya son 16 proyectos los aprobados por el Gobierno que totalizan en US$21.033 millones.

Caputo destacó también que el proyecto minero en Mendoza permitirá “una de las primeras exportaciones de cobre del país”.

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Con estas incorporaciones, el mapa del RIGI se reparte entre Neuquén, Río Negro, San Juan, Mendoza, Salta, Buenos Aires, Catamarca, Jujuy y Santa Fe.

Allí se concentran proyectos que van desde infraestructura petrolera y gasífera hasta energía renovable, puertos y minería de litio, cobre, oro y plata.

Además hay al menos 22 proyectos en análisis y se esperan detalles del “Súper RIGI” que el Gobierno anunció pondrá en marcha para actividades que “nunca existieron en la Argentina”, según dijo el presidente Javier Milei.

Los 16 proyectos RIGI aprobados hasta el momento