De Bahía Basket a las principales ligas del mundo y hoy elegido mejor defensor en Italia

Leandro Bolmaro, jugador que saltó al profesionalismo de élite con Bahía Basket en la temporada 2017-18 de la Liga Nacional, fue elegido en las últimas horas como el "mejor jugador defensivo del año" de la 2026-27 en Italia.

La votación estuvo dirigida a jugadores que participan en la máxima categoría (Serie A) y estuvo a cargo de la prensa, los simpatizantes y el propio club.

Bolmaro, a quien muchos dieron en llamar "El nuevo Manu Ginóbili" por su capacidad atlética y anotadora, fundamentos y altura (1m98), briló en Bahía Basket durante poco tiempo (2017-18), con sólo 17 años. Pronto fue convocado a la selección argentina y su nombre llegó a lugares importantes del básquetbol mundial: en 2018 lo fichó Barcelona (España). Si bien jugó en la filial en la liga de ascenso (LEB Oro), en 2019 frente a un panorama de lesiones fue promovido al primer equipo.

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En febrero de 2021, consiguió su primer título con el "Barsa" al ganar la Copa del Rey, después la liga ACB, el premio al "jugador más espectacular de la ACB" e integró el quinteto ideal joven de la competencia española. Desde allí dio el salto a la NBA: en 2020 lo eligió New York Knicks en el puesto 23 de primera ronda (es el argentino que mejor puesto logró en el draft) aunque después lo traspasaron a Minnesota Timberwolves. Si bien no jugó automáticamente en dicha franquicia al elegir continuar sumando experiencia en Barcelona, el sueño NBA se concretó en 2021 con un contrato por 4 temporadas. Pero al año siguiente lo traspasaron con otros jugadores a Utah Jazz a cambio de Rudy Gobert y en 2023 fue cortado.

El alero cordobés nacido en Las Varillas encontró su lugar en el básquetbol europeo, primero en Tenerife (España), luego en Bayern Munich (Alemania) y finalmente en Italia, donde juega en el Armani Milano (mismo club que el bahiense Bruno Cerella) desde 2024.

Allí se convirtió en un jugador fundamental para la franquicia de Giorgio Armani, fallecido el año pasado a los 91 años.

"Demostró a lo largo de la temporada regular su impacto en la gestión del juego del Olimpia. Su presencia en la cancha obligó a los rivales a ajustar sus líneas de pase, ritmos ofensivos y referencias técnicas. Cada posesión contra él se convertía en una batalla de presión constante sobre la pelota, rapidez de manos, movilidad lateral y capacidad para anticipar las intenciones ofensivas al instante", indicó la web italiana "Pianeta Basket".

"Bolmaro dominó múltiples posiciones: bases explosivos, aleros físicos y ala-pívots técnicos, manteniendo siempre el mismo nivel de agresividad y disciplina. Su versatilidad se convertió en uno de los activos más valiosos del EA7 Emporio Armani Milano. Fue capaz de cambiar bloqueos, contener en situaciones de uno contra uno, interrumpir las líneas de pase y proteger el equilibrio del equipo sin perder nunca la concentración. No es casualidad que esta temporada también se alzara con el premio al Mejor Defensor en la Supercopa 2025 y la Coppa Italia, ganada por el Olimpia Milano en Turín", concluyó la nota periodística.