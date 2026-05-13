Percusión, improvisación y fiesta: llega Enclave al Rossini

La escena cultural local volverá a latir fuerte con una nueva edición de Fiesta Enclave, la propuesta de percusión e improvisación que se convirtió en una de las experiencias más originales y convocantes de Bahía.

Lejos del formato tradicional de recital, Enclave propone una experiencia colectiva donde el ritmo, el movimiento y la interacción son protagonistas. A través de un sistema de señas e improvisación en tiempo real, el grupo construye un viaje sonoro que mezcla percusión, melodías, beats y una energía que transforma al público en parte del espectáculo.

Con casi una década de trayectoria, el proyecto nacido en la ciudad logró consolidar una identidad propia dentro de la escena cultural local. La participación de Joaquín del Mundo suma además un condimento especial a una noche que promete emoción, improvisación y una conexión muy cercana con el público.

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Las entradas se encuentran disponibles a través de TicketBahía.com