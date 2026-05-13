Senior liguista: Bella Vista bajó a Huracán y Sporting es el único puntero

Pacífico de Cabildo venció a San Francisco 2 a 1 y está prendido. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Sporting volvió a ganar y se convirtió en el único puntero del torneo Apertura "Cristian Bérgamo" del fútbol Senior de la Liga del Sur.

El rojinegro venció a Libertad 2 a 1 y aprovechó la derrota de Huracán ante el campeón defensor Bella Vista (1-0) para quedar bien arriba.

Además, hubo triunfos de Pacífico de Cabildo y de Sansinena.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Resultados:

--Sansinena 3 (Emiliano Jofré, Fabio Lucanera y Juan Pablo Pascualini), Comercial 0.

--Tiro Federal 2 (Juan José Dietz --2--), Pacífico BB 2 (Maximiliano Delaudo --2--).

--Pacifico de Cabildo 2 (Fabián Soto y Nicolás Arroyo), San Francisco 1 (Gabriel Dauwalder).

--Sporting 2 (Marco Cossu y Maximiliano Rodríguez), Libertad 1 (Rodrígo García).

--Bella Vista 1 (Maximiliano Alvarez), Huracán 0.

LA TABLA

Sporting 9 (+5)

Huracán 6 (+6)

Pacífico de Cabildo 6 (0)

Bella Vista 6 (0)

Sansinena 4 (+2)

Pacífico BB 4 (-3)

Comercial 3 (-1)

Tiro Federal 2 (-5)

Libertad 1 (-2)

San Francisco 1 (-2)