Senior liguista: Bella Vista bajó a Huracán y Sporting es el único puntero
El Gallego le ganó 1 a 0 al Globo y el rojinegro superó a
Sporting volvió a ganar y se convirtió en el único puntero del torneo Apertura "Cristian Bérgamo" del fútbol Senior de la Liga del Sur.
El rojinegro venció a Libertad 2 a 1 y aprovechó la derrota de Huracán ante el campeón defensor Bella Vista (1-0) para quedar bien arriba.
Además, hubo triunfos de Pacífico de Cabildo y de Sansinena.
Resultados:
--Sansinena 3 (Emiliano Jofré, Fabio Lucanera y Juan Pablo Pascualini), Comercial 0.
--Tiro Federal 2 (Juan José Dietz --2--), Pacífico BB 2 (Maximiliano Delaudo --2--).
--Pacifico de Cabildo 2 (Fabián Soto y Nicolás Arroyo), San Francisco 1 (Gabriel Dauwalder).
--Sporting 2 (Marco Cossu y Maximiliano Rodríguez), Libertad 1 (Rodrígo García).
--Bella Vista 1 (Maximiliano Alvarez), Huracán 0.
LA TABLA
Sporting 9 (+5)
Huracán 6 (+6)
Pacífico de Cabildo 6 (0)
Bella Vista 6 (0)
Sansinena 4 (+2)
Pacífico BB 4 (-3)
Comercial 3 (-1)
Tiro Federal 2 (-5)
Libertad 1 (-2)
San Francisco 1 (-2)