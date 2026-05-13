Falleció Manuel Palenzona, presidente de la Liga de Suárez

A los 78 años, falleció esta madrugada Ernesto Manuel Palenzona, actual presidente de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.

Palenzona tuvo una extensa y destacada trayectoria dentro de la institución. Integró el Tribunal de Penas en 1980 y, desde 1981, ocupó la presidencia de la Liga con un compromiso permanente, trabajando incansablemente por el crecimiento y fortalecimiento del fútbol regional.

Durante su gestión impulsó la expansión de la Liga Regional, dejando una marca imborrable a través de iniciativas y proyectos que fueron reconocidos y valorados por dirigentes, clubes e instituciones de toda la región.

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A su vez, tuvo una activa participación en la vida pública de Coronel Suárez, integrando y presidiendo el Honorable Concejo Deliberante y formando parte de distintos gabinetes municipales a lo largo de los años.(www.semreflejos.com.ar)