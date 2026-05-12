Argentino lo hizo: dio vuelta la serie, salvó la plaza y mandó al descenso al histórico Atenas de Córdoba

Argentino de Junín venció esta noche a Atenas de Córdoba, mantuvo la plaza en la Liga Nacional e hizo descender al equipo cordobés, que dirige el bahiense José Luis Pisani, que bajará a la Liga Argentina por segunda vez en menos de tres años.

En un partido vibrante y sumamente parejo hasta el último cuarto, el equipo juninense se impuso por 88 a 77 y dio vuelta la llave por la permanencia, ganando tres juegos en fila tras perder el primero como visitante con un final de película.

Pese a que debió remar de atrás algunos pasajes del encuentro (perdió el primer cuarto 25 a 17), Argentino tomó la delantera definitivamente faltando 6m22 (72 a 70) y desde ahí dominó el marcador, encontrando gol adelante y haciéndose fuerte en defensa.

Un parcial de 12 a 2 en ese tramo, le permitió al local encaminar un trabajado triunfo, que terminó con el héroe de la serie, Franco Balbi, en el centro de la escena.

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El base juninense, que venía de Unión (Santa Fe) y se sumó al equipo para esta llave reemplazando al lesionado Jeremías Frontera, terminó con 15 puntos siendo uno de los tres jugadores del equipo que terminaron en doble dígito.

Los otros dos fueron los extranjeros Dylan Smith (22 unidades) y David Shriver (21).

En Atenas, el más destacado en el goleo fue Luciano González, aportando 18 unidades.

Los parciales de la noche fueron los siguientes: 17-25, 26-20, 21-14 y 24-18.

Como era de esperar, el partido se vivió con muchísima tensión y ante un gran marco de público en El Fortín de Las Morochas, que promediando el segundo cuarto sufrió un corte de luz, lo que demoró la continuidad del partido, que culminó pasada la medianoche.

Claro que poco importaba para el público que terminó celebrando la permanencia ante un histórico de la Liga Nacional.

*Este miércoles

Esta noche se disputarán los terceros juegos de los cuartos de final por el título y uno de los cruces puede definirse hoy mismo.

El primer juego de la jornada lo animarán Ferro Carril Oeste y Regatas Corrientes, que igualan la serie 1 a 1.

Se medirán desde las 20, en cancha de Boca Juniors, ya que el Verde debió cambiar de escenario por un problema en el parqué del Héctor Echart.

En tierras correntinas, Ferro ganó el primer punto, por 95 a 89, con el bahiense Jano Martínez como figura (anotó 26 puntos).

Luego, el segundo, quedó en manos del local por 80 a 61.

La serie continuará el viernes con Ferro siendo local (aún no se sabe en qué escenario) y, de ser necesario, el quinto y definitivo punto irá el lunes en Corrientes.

También esta noche, Independiente de Oliva recibirá a Gimnasia de Comodoro Rivadavia, que lidera la llave por 2 a 0.

El encuentro comenzará a las 21 en Córdoba, donde el local, que cuenta con el bahiense Valentín Duvanced, deberá ganar para seguir en carrera.

Los dos primeros partidos Gimnasia los ganó en el Socio Fundadores, por 78 a 66 y por 77 a 72.

En caso de que Independiente se imponga hoy, volverán a enfrentarse el viernes. El quinto punto, otra vez en Comodoro, iría el lunes.