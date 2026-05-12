Deportivo Viedma, con Nicolás Paletta, esta vez no pudo dar el golpe ante San Isidro y quedó eliminado

San Isidro venció esta noche a Deportivo Viedma, en el quinto y definitivo juego de los cuartos de final de la Liga Argentina de Básquetbol.

El equipo cordobés se impuso por 62 a 53 y avanzó a las semifinales del certamen, siendo el único representante de la Conferencia Norte que sigue en carrera por el ascenso.

El rionegrino, que venía de dar el golpe eliminando al mejor equipo de la fase regular (Provincial de Rosario), debió remar de atrás desde el comienzo de juego.

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Es que el dueño de casa, último subcampeón de la competencia, se quedó con los dos primeros cuartos (19-11 y 17-14) y llegó a estirar a 18 la ventaja en el tercer parcial (lo ganó por 14-7), una diferencia clave en un partido de tanta tensión y con bajo goleo.

Pese a esa desventaja, Viedma echó el resto y con un gran inicio del último parcial (se lo quedó 21-12), llegó a recortar 6 (57-51) gracias a un triple del bahiense Nicolás Paletta (sus primeros puntos de la noche), cuando restaba poco más de un minuto por jugar.

No obstante, San Isidro (donde no ingresó el bahiense Emilio Boyé) terminó cerrando bien el juego y ganando el tercer punto de la serie (todos como local) para avanzar a semifinales.

Los goleadores del encuentro fueron Jerónimo Suñé (en el local) y Lisandro Fernández (en la visita), ambos con 15 puntos.

Paletta, en tanto, finalizó con 5 unidades (1-4 en triples, 1-2 en dobles y 0-2 en simples), bajó 8 rebotes y dio 5 asistencias en 22m54s en cancha.

*También local

Esta noche, La Unión de Colón venció a Santa Paula de Gálvez en un cierre sumamente vibrante y también cerró la serie en el quinto juego en casa.

El equipo santafesino se impuso por 82 a 79, pese a estar en desventaja (78-79) a falta de 35 segundos.

*Lo que viene

De esta manera, San Isidro y La Unión completaron los cuatro equipos de las semifinales y se medirán en busca de la final por el ascenso.

Por la otra llave irán Lanús y Gimnasia y Esgrima La Plata.

Las series, otra vez, serán al mejor de cinco encuentros.