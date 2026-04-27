¡Sorpresa! Deportivo Viedma dio vuelta la serie y eliminó al Nº1 de la Liga Argentina

Nicolás Paletta aportó su experiencia a los rionegrinos. Foto: LA.

Deportivo Viedma sacó del camino a Provincial (Rosario), el número 1 de la Liga Argentina, al ganarle 80 a 72, sellando la serie 3-2.

De esta manera y con el triunfo de La Unión ante Pico, 83 a 79 (3-2), quedaron conformadas las series en la que ahora cruzarán en cuartos los clasificados del Norte y del Sur.

Al quedar eliminado Provincial, el que se quedó con la ventaja es Lanús.

Los cruces serán San Isidro-Deportivo Viedma, Barrio Parque-Gimnasia y Esgrima La Plata, La Unión (Colón)-Santa Paula (Galvez) y Lanús-Villa San Martín (Chaco).

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En el partido que le dio el pasaporte a la siguiente instancia a Viedma, terminó con muchísimo dramatismo en Rosario, porque restando 1m35 ganaba el rionegrino 79 a 71, con dos libres de Luciano Cáceres.

Restando 1m16, Gastón Gerbaudo clavó un triple para el local 74-79; con 1m16, Nicolás Paletta fue a la línea y metió 1-2: 74-80.

Tras un triple fallado por Gerbaudo y en la contra, tras penetrar Lisandro Fernández falló un tiro increíble (restando 45 segundos) y Gerbaudo respondió con doble: 76-80, a falta de 39 segundos.

Enfrente, Paletta falló dos libres. El siguiente ataque de Provincial lo definió Adrián Boccia, quien falló, tomó el rebote Gonzalo Torres y anotó el doble: 78-80, con 15 segundos.

En la reposición recibió falta Jeffrey Merchant, quien falló los dos libres, con 13s07/10 y nuevamente Boccia falló el tiro para empatar.