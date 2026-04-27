Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

La ciudad.

El viento fuerte no da respiro: nuevo alerta para Bahía Blanca y la zona

La advertencia rige para las primeras horas del miércoles.

Fotos: SMN y Archivo La Nueva.

A las pocas horas del alerta naranja y de los vientos que alcanzaron los 100 kilómetros por hora en toda nuestra región, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una nueva advertencia por fuertes vientos para Bahía Blanca y todo el Sudoeste Bonaerense.

El alerta, de nivel amarillo, se extiende desde la medianoche del martes hasta las 6 del miércoles.

Noticias Relacionadas

En ese período de tiempo, se indicó, "el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 35 y 50 km/h y ráfagas que pueden superar los 70 km/h".

Además de Bahía Blanca, están comprendidos en el alerta los distritos de Patagones, Villarino, Puan, Saavedra, Coronel Suárez, Tornquist, Monte Hermoso, Coronel Rosales, Coronel Pringles y Coronel Dorrego. También se incluye el sur pampeano y toda la provincia de Río Negro.

Ante esta situación, desde el SMN se emitió una serie de recomendaciones, entre las que se encuentran evitar salir; retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos; cerrar y alejarse de puertas y ventanas; no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, y tener precaución al conducir.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

Sociedad.
La ciudad.
Fútbol.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE