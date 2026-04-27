El viento fuerte no da respiro: nuevo alerta para Bahía Blanca y la zona

A las pocas horas del alerta naranja y de los vientos que alcanzaron los 100 kilómetros por hora en toda nuestra región, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una nueva advertencia por fuertes vientos para Bahía Blanca y todo el Sudoeste Bonaerense.

El alerta, de nivel amarillo, se extiende desde la medianoche del martes hasta las 6 del miércoles.

En ese período de tiempo, se indicó, "el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 35 y 50 km/h y ráfagas que pueden superar los 70 km/h".

Además de Bahía Blanca, están comprendidos en el alerta los distritos de Patagones, Villarino, Puan, Saavedra, Coronel Suárez, Tornquist, Monte Hermoso, Coronel Rosales, Coronel Pringles y Coronel Dorrego. También se incluye el sur pampeano y toda la provincia de Río Negro.

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Ante esta situación, desde el SMN se emitió una serie de recomendaciones, entre las que se encuentran evitar salir; retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos; cerrar y alejarse de puertas y ventanas; no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, y tener precaución al conducir.