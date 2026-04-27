El consumo masivo cayó 5,1% en marzo y acumula tres meses consecutivos en baja

El consumo masivo registró en marzo una caída de 5,1% interanual y profundizó la tendencia negativa del primer trimestre, con una baja acumulada de 3,1%. La reducción se dio en un contexto de retracción generalizada en los canales tradicionales, con excepciones puntuales que no alcanzaron a compensar el resultado global.

Los datos corresponden a un informe de Scentia que verificó que en la comparación mensual, el desempeño volvió a ser heterogéneo entre formatos de venta, aunque con predominio de números en rojo. El deterioro se sostuvo en los principales puntos de venta vinculados al consumo cotidiano.

La dinámica del mes consolidó un escenario en el que la evolución del consumo siguió siendo dispar según el canal, con diferencias marcadas entre formatos y tipos de compra.

Caídas en los canales tradicionales y avance del ecommerce

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Los supermercados registraron en marzo una baja de 7% interanual, mientras que los autoservicios independientes retrocedieron 5,1%. En ambos casos, se trata de canales con alta incidencia en el consumo diario.

El informe señaló que el canal mayorista mostró una contracción aún más pronunciada, de 8,8%, lo que refuerza la tendencia de menor volumen en compras de reposición o stockeo. En paralelo, los kioscos y comercios tradicionales (K&T) cayeron 4,5%, también en línea con la retracción general.

En contraste, el ecommerce volvió a destacarse con un crecimiento de 34,3% interanual, consolidándose como el canal de mayor expansión relativa. Sin embargo, su peso todavía no logra compensar la caída en los formatos físicos.

Las farmacias, por su parte, mostraron una leve suba de 0,9%, ubicándose como unoel otro segmento con variación positiva en el mes.



Las canastas, con mayoría de bajas

El comportamiento por categorías también evidenció un predominio de caídas interanual. En el total de canales, rubros como limpieza de ropa y hogar (-12%), perecederos (-9,7%), desayuno y merienda (-8,2%), higiene y cosmética (-5%), impulsivos (-4,3%), alimentación (-4%) y bebidas sin alcohol (-1,4%) mostraron retrocesos interanuales. Mientras que bebidas con alcohol fue el único en crecer (2,6%).

En el acumulado del año, la mayoría de las canastas mantuvo variaciones negativas, lo que refuerza la idea de un consumo todavía contenido: limpieza de ropa y hogar (-7,5%), bebidas sin alcohol (-7,3%), perecederos (-4,7%), higiene y cosmética (-4%), desayuno y merienda (-3,7%) y bebidas con alcohol (-0,8%). Solo impulsivos (2,5%) y alimentación (0,8%) crecieron en el primer trimestre. (con información de TN)