Para poder sostener el nivel de vida, ya 4 de cada 10 argentinos buscan un segundo trabajo

Las dificultades laborales de los argentinos no pasan únicamente por el acceso al empleo, sino por la incapacidad de cubrir sus necesidades básicas, indica un relevamiento privado que concluyó que 4 de cada 10 argentinos buscan otro trabajo porque sus ingresos no les alcanzan para sostener el nivel de vida.

El informe, realizado por la consultora Delfos, plantea que este fenómeno tiene como público central a los jóvenes y adultos jóvenes, principalmente afectados por la informalidad laboral.

Asimismo, indica que es un fenómeno con un alcance más transversal que llega a afectar también a los jubilados y muestra que ni la autonomía laboral ni el empleo formal garantizan estabilidad económica.

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La encuesta consultó a argentinos mayores de 18 años (más de 3.000) si están buscando trabajo y un 43% respondió afirmativamente, pero no porque no tienen trabajo, sino porque no les alcanzan los ingresos de su trabajo actual.

En contraste, solo el 20% señala que no necesita un trabajo adicional, mientras que el resto se reparte entre quienes están fuera del mercado laboral o enfocados en otras actividades.

Las personas que demandan otro trabajo se encuentran principalmente en el Gran Buenos Aires (20%), en el NEA (19%) y en el NOA (17%).

Los argentinos que se desarrollan en oficios independientes para complementar sus ingresos, seguidos de los empleados privados.

El informe concluye que los resultados profundizan el diagnóstico de la situación económica: no solo hay una alta proporción de personas que perciben su situación como mala (49%), sino que además se evidencia un deterioro en la calidad del ingreso.

En ese sentido, el problema no pasa únicamente por el acceso al empleo, sino por su capacidad de cubrir las necesidades básicas, lo que, según la consultora, consolida un complejo escenario para escapar a la vulnerabilidad económica. (NA)