Primero fue un triplazo en cancha de L.N. Alem y poco después otro en La Bombonerita

Minutos después que por la LBB Oro en nuestra ciudad Villa Mitre le ganara a Leandro N. Alem (73-72) con un triple de Manu Iglesias que cruzó toda la cancha, en La Bombonerita el estadounidense Mike Smith convirtió un tiro con el mismo valor, aunque más cerca -y con tablero-, para la victoria de Boca ante San Martín, 83-81 y así adelantarse 2-0 en la Reclasificación de la Liga Nacional.

Boca empezó aplastando a los correntinos (21-4) y después se emparejó. Fue importante la tarea de Lucas Faggiano cuando se había "pinchado" Boca.

El bahiense terminó con 13 puntos (3-5 en triples y 2-4 en dobles), más 4 asistencias, 2 recuperos y 3 rebotes, en 21m57.

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Están 1-1

En la otra serie, Obras derrotó como local a Instituto, 95 a 89 y se puso 1-1.