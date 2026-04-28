Hora, TV y formaciones: San Lorenzo recibe al Santos de Neymar en el Nuevo Gasómetro

San Lorenzo recibirá hoy al Santos de Brasil, con el astro brasileño Neymar como principal figura y atractivo, en el marco de la tercera fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana.

El partido tendrá lugar en el estadio Pedro Bidegain desde las 19 horas y contará con el arbitraje del colombiano Jhon Ospina mientras que su compatriota David Rodríguez estará en el VAR. La transmisión del encuentro estará a cargo de DSports.

*La previa

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El equipo de Gustavo Álvarez llega a este partido tras lo que fue la victoria 1-0 sobre Platense, el pasado viernes en condición de visitante, en el marco de la décimosexta fecha de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional, certamen que lo tiene sexto con 22 puntos y en zona de playoffs, según se informó la Agencia Noticias Argentinas.

Para este encuentro ante el tres veces campeón de América, el entrenador ex Universidad de Chile no realizará modificaciones con respecto al triunfo ante el “Calamar” y repetirá el equipo por tercer partido consecutivo.

Por su parte, el equipo del experimentado entrenador Cuca llega a este encuentro tras lo que fue el empate 2-2 ante Bahía, el pasado sábado en el Arena Fonte Nova, por la decimotercera fecha del Brasileirão que lo tiene en el puesto 17, en zona de descenso, con 14 unidades.

Para este partido ante San Lorenzo, el ex director técnico del Atlético Mineiro de Brasil modificará 9 de los 11 jugadores que empataron ante Bahía y solo mantendrá en el equipo titular al defensor argentino Gonzalo Escobar y al mediocampista Gabriel Bontempo.

Además, dentro de estas modificaciones estará el regreso del astro brasileño Neymar al equipo titular, lo que genera una gran expectativa para los hinchas de San Lorenzo que desean ver al ex Barcelona de España en el campo de juego del recinto ubicado en el barrio porteño del Bajo Flores.

*Probables formaciones

SanLorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Facundo Gulli, Manuel Insaurralde, Mathías De Ritis; Matías Reali; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Gustavo Álvarez.

Santos (Brasil): Gabriel Brazao; Igor, Adonis Frías, Luan Peres, Gonzalo Escobar; Gustavo Henrique, Willian Arao; Gabriel Bontempo, Neymar, Moises; Gabriel Barbosa. DT: Cuca.

-Estadio: Pedro Bidegain, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

-Árbitro: Jhon Ospina (Colombia)

-VAR: David Rodríguez (Colombia).