Confirmaron la fecha de realización de los primeros Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024 y los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, entre otros eventos internacionales.

El Comité Organizador de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior Rosario 2027 anunció que la primera edición se realizará entre el 1 y 10 de abril del año próximo.

Los Jadar Junior tendrán la participación de unos 10.000 atletas menores de 21 años, representantes de todas las provincias y la Capital Federal, que competirán en más de 50 disciplinas deportivas, en modalidades olímpicas y paralímpicas.

Su intención será ser el punto de partida de muchos atletas con vistas a los Juegos Panamericanos Junior 2029, donde Rosario quedó seleccionada como ciudad candidata a ser sede, y de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030.

Se tratará de la primera edición de este evento impulsado de manera conjunta por el Comité Olímpico Argentino (COA) y el Comité Paralímpico Argentino (Copar), que nace como un eslabón clave dentro del sistema deportivo nacional, pensado para acompañar la transición de los jóvenes talentos hacia el alto rendimiento internacional.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Rosario tiene la experiencia, los equipos de trabajo y la infraestructura para llevar adelante eventos de esta magnitud. Pero, sobre todo, tiene una visión: entender al deporte como una herramienta de transformación social y de construcción de futuro”, destacó Diego Sebben, el subsecretario de Deporte de la municipalidad de Rosario.

Los Jadar Junior serán una consecuencia de la realización, en 2025, de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (para mayores), cuya primera edición también realizó Rosario.

En ese sentido, el próximo evento propondrá un modelo integral, combinando deporte, formación, ciencia y desarrollo humano.

Además, los deportes colectivos se disputarán bajo el formato de Campeonatos Argentinos oficiales, lo que garantizará la presencia del mejor nivel juvenil del país, el punto negativo de los últimos Jadar.

Como sucedió en la ciudad santafecina cada vez que organizó este tipo de eventos, se incluirán propuestas complementarias como el Jadar Fest, con celebraciones temáticas para los participantes, espacios culturales y recreativos destinados a fomentar la convivencia entre atletas, y áreas predeportivas con presencia de federaciones y asociaciones de todo el país, acercando el deporte a nuevas generaciones.