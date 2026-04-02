Rosario sigue apostando al deporte: intentará organizar los Juegos Panamericanos Junior

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024 y los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, entre otros eventos internacionales.

Tres ciudades mostraron su interés para ser organizadoras de la tercera edición de los Juegos Panamericanos Junior, cuya realización está prevista para 2029.

Entre ellas se encuentra Rosario, quien en los últimos años viene dando soberanas muestras de apoyo al deporte al acoger, en continuado, los Juegos Suramericanos de Playa en 2019, los Juegos Suramericanos Juveniles en 2022 y los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento el año pasado. Además, será sede principal de los próximos Juegos Suramericanos, en septiembre, y de los primeros Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior, en abril del año que viene.

Sus "rivales" para esta definición serán dos capitales nacionales: Ciudad de Guatemala y Ciudad de Panamá, quien desde la semana que viene acogerá los IV Juegos Suramericanos de la Juventud.

De esta forma, y tras cumplir con todos los requisitos oficiales requeridos por Panam Sports en esta primera parte del proceso, las tres ciudades avanzan a la siguiente fase que determinará a las candidatas oficiales de la máxima cita multideportiva juvenil del continente.

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“Estamos muy contentos con el interés demostrado por tres grandes ciudades de nuestro continente para ser sede de los Juegos Panamericanos Junior 2029. Los Juegos de Cali-Valle 2021 y Asunción 2025, fueron todo un éxito y dejaron un legado sumamente importante, no solo en cuanto a infraestructura, sino que también, un legado intangible, admirable. Queremos seguir con este camino, que ha contribuido considerablemente al desarrollo deportivo de las nuevas generaciones de la región y creo, que tanto Rosario, como Ciudad de Guatemala y Ciudad de Panamá, cumplen con todo lo necesario, para albergar esta gran fiesta deportiva juvenil", señaló Neven Ilic, presidente de Panam Sports y Miembro COI.

Asunción 2025

A más tardar el 15 de junio, las ciudades que demostraron interés, deberán cumplir una serie de requisitos y presentar una propuesta formal. En caso de cumplirlos en tiempo y forma, el próximo 19 de junio se comunicarán las ciudades candidatas oficiales.

Finalmente, la elección de la sede se realizará en la próxima Asamblea General de Panam Sports, a desarrollarse en el mes de agosto en Lima, Perú.

Rosario 2022

"Esta postulación, sumada a los Juegos Suramericanos, representaría un salto en el ciclo olímpico que era impensado apenas dos años atrás. Estamos cambiando la historia de la ciudad más linda del país. Recibir a miles de atletas y visitantes es una oportunidad extraordinaria para seguir impulsando el turismo, el comercio y el empleo. Rosario vuelve a ser el centro de las miradas por su capacidad y su energía", mencionó el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

"Nos habían dejado solos, en una región donde el delito se sentía dueño de las calles y las cárceles. Recibimos una provincia con deudas, sin obras y sin un proyecto de futuro. Hoy, ciudad y provincia estamos de pie. La pelea contra las organizaciones criminales no terminó, pero recuperamos el orden y la autoridad para animarnos a mirar adelante y creer en nuestro enorme potencial. ¡Vamos Rosario, vamos Santa Fe!", agregó.

Rosario 2025

Qué son los Panamerianos Junior

Se trata de la versión para menores de 23 años de los Juegos Panamericanos y, en muchos casos, es la gran oportunidad para varios deportistas de hacer su primera experiencia grande a nivel internacional. Reunen aproximadamente a unos 30 deportes y 40 disciplinas.

Participan alrededor de 4000 atletas de Antigua y Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Bermudas, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

Si bien los detalles se conocerán más adelante, es probable que como ocurrió con Asunción 2025 (rumbo a Lima 2027), estos Panamericanos Junior entregan plazas para los Panamericanos absolutos que se desarrollarán en 2031 en Asunción del Paraguay.

El año pasado, con cobertura de La Nueva., Argentina compitió con 338 atletas y alcanzó el quinto lugar en el medallero con 27 de oro, más 38 de plata y 30 de bronce, sumando 95 en lo global.

El recuento fue superior al obtenido en Cali 2021, cuando la delegación nacional (275 atletas) fue sexta con 19 de oro, 22 de playa y 32 de bronce.

Calendario de eventos del ciclo olímpico

2026

12/4 al 25/4 - IV Juegos Suramericanos de la Juventud (Panamá, Panamá)

12/9 al 26/9 - XIII Juegos Suramericanos (Santa Fe, Rosario y Rafaela, Argentina)

31/10 al 13/11 - IV Juegos Olímpicos de la Juventud (Dakar, Senegal)

2027

Abril - I Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior (Rosario, Argentina)

16/7 al 1/8 - XX Juegos Panamericanos (Lima, Perú)

2028

14/7 al 30/7 - XXXIV Juegos Olímpicos (Los Ángeles, Estados Unidos)

2029

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

III Juegos Panamericanos Junior (Rosario, Ciudad de Guatemala o Ciudad de Panamá)

V Juegos Suramericanos de la Juventud

2030

XIV Juegos Suramericanos

V Juegos Olímpicos de la Juventud (Santiago de Chile, Asunción del Paraguay o Bangkok)

2031

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior

XXI Juegos Panamericanos (Asunción, Paraguay)

2032

23/7 al 8/8 - XXXV Juegos Olímpicos (Brisbane, Australia)