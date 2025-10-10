Asunción fue elegida sede de los XXI Juegos Panamericanos 2031
Así quedó definido en la Asamblea General Extraordinaria de Panam Sports llevada a cabo este mediodía en Santiago de Chile.
Los asambleístas de Panam Sports, la organización deportivas de las Américas, votaron esta mañana y resolvieron que los XXI Juegos Panamericanos, a realizarse en 2031, serán en Asunción.
La ciudad paraguaya superó a Río-Niterói por 28 votos a 24 (no hubo abstenciones) en la elección mano a mano celebrada hoy en Santiago de Chile.
Recordamos que los Juegos Panamericanos vienen de desarrollarse en Santiago de Chile, en 2023, y que la próxima edición se llevará a cabo en Lima, la capital de Perú, en 2027.
En tanto, los Panamericanos de 2031 serán el paso previo a los Juegos Olímpicos Brisbane 2032.
Todas las ediciones
I - Buenos Aires 1951
II - México 1955
III - Chicago 1959
IV - San Pablo 1963
V - Winnipeg 1967
VI - Cali 1971
VII - México 1975
VIII - San Juan 1979
VIX - Caracas 1983
X - Indianápolis 1987
XI - La Habana 1991
XII - Mar del Plata 1995
XIII - Winnipeg 1999
XIV - Santo Domingo 2003
XV - Río 2007
XVI - Guadalajara 2011
XVII - Toronto 2015
XVIII - Lima 2019
XIX - Santiago 2023
XX - Lima 2027
XXI - Asunción 2031
Ciclo Olímpico 2029-2032
2029
II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (sede a definir)
2030
XIV Juegos Suramericanos (sede a definir)
2031
XXI Juegos Panamericanos (Asunción, Paraguay, en agosto)
2032
XXV Juegos Olímpicos (Brisbane, Australia, 23 de julio al 8 de agosto)