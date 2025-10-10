Asunción fue elegida sede de los XXI Juegos Panamericanos 2031

Mauro Gustavo Giovannini [email protected] Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024 y los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, entre otros eventos internacionales.

Los asambleístas de Panam Sports, la organización deportivas de las Américas, votaron esta mañana y resolvieron que los XXI Juegos Panamericanos, a realizarse en 2031, serán en Asunción.

La ciudad paraguaya superó a Río-Niterói por 28 votos a 24 (no hubo abstenciones) en la elección mano a mano celebrada hoy en Santiago de Chile.

Recordamos que los Juegos Panamericanos vienen de desarrollarse en Santiago de Chile, en 2023, y que la próxima edición se llevará a cabo en Lima, la capital de Perú, en 2027.

En tanto, los Panamericanos de 2031 serán el paso previo a los Juegos Olímpicos Brisbane 2032.

Todas las ediciones

I - Buenos Aires 1951

II - México 1955

III - Chicago 1959

IV - San Pablo 1963

V - Winnipeg 1967

VI - Cali 1971

VII - México 1975

VIII - San Juan 1979

VIX - Caracas 1983

X - Indianápolis 1987

XI - La Habana 1991

XII - Mar del Plata 1995

XIII - Winnipeg 1999

XIV - Santo Domingo 2003

XV - Río 2007

XVI - Guadalajara 2011

XVII - Toronto 2015

XVIII - Lima 2019

XIX - Santiago 2023

XX - Lima 2027

XXI - Asunción 2031

Ciclo Olímpico 2029-2032

2029

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (sede a definir)

2030

XIV Juegos Suramericanos (sede a definir)

2031

XXI Juegos Panamericanos (Asunción, Paraguay, en agosto)

2032

XXV Juegos Olímpicos (Brisbane, Australia, 23 de julio al 8 de agosto)