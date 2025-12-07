Una jornada de mucho calor: cómo será el lunes en Bahía Blanca

Una jornada muy calurosa será la que vivirá este lunes Bahía Blanca.

Según se indicó desde Satelmet, la máxima del día alcanzará los 37 grados centígrados.

En la mañana, el tiempo será templado a caluroso. El viento tendrá intensidad leve del noroeste y la visibilidad será muy buena.

La temperatura mínima del lunes será de 20 grados centígrados.

En la tarde, el tiempo será caluroso con cielo parcialmente nublado. El viento será leve del noroeste; el índice de radiación ultravioleta será alto y la visibilidad, buena.

En esos momentos se dará la máxima de la jornada, con 37 grados centígrados.

La noche será templada con nubosidad variable. Se estima para medianoche una temperatura de 27 grados centígrados.