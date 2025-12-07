Buscan a una adolescente de 15 años, que hacía dedo desde Médanos hacia Bahía Blanca

Personal policial busca a una adolescente de 15 años que falta de su hogar desde esta mañana.

Se trata de Macarena Mazzoni, quien fue vista por última vez en la mañana del domingo, en el acceso a Médanos, haciendo dedo hacia Bahía Blanca, acompañada de Dylan Ibañez, de 24 años.

La última vez que fue vista, vestía una remera tipo pupera de color marrón, joggin negro con rayas rosas a su costad, y campera rosa con líneas negras en las mangas.

Macarena es de tez blanca, tiene 1,55 metros de altura, es de contextura delgada y posee cabello castaño oscuro lacio a los hombros, con flequillo. No tiene tatuajes, pero sí un piercing debajo del labio inferior.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Ante cualquier información, comunicarse al 911 o bien a la Comisaría de Médanos, al 2927-432202.