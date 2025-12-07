Cómo está la causa por la muerte de un chico en una pileta de Cerri

A casi un año del fallecimiento de Agustín Elián Alarcón (13) en una pileta de un complejo gremial de General Daniel Cerri, la fiscalía continúa desarrollando las indagatorias de los imputados por el trágico suceso que le costó la vida al adolescente.

En los próximos días comparecerá ante el doctor Cristian Aguilar, a cargo de la UFIJ Nº 1, el encargado del predio correspondiente al Personal de Industrias Químicas, Petroquímicas y Afines de Bahía Blanca, ubicado en la avenida Pernicia y Alvarado, de la vecina localidad.

Fuentes judiciales señalaron que el próximo viernes, a las 10, Fabricio Fabián Canteros será indagado en el edificio de Estomba 127 por el incidente sucedido el 11 de febrero de 2024.

Inicialmente iba a declarar el pasado 3 de noviembre, pero cuestiones de fuerza mayor determinaron en ese momento la postergación de la audiencia.

En la causa también se encuentran investigados Lucas Partal, quien se desempeñaba como inspector de la Municipalidad de Bahía Blanca, y Andrés Arturo Goñi, en su carácter de ingeniero que inspeccionó las piletas.

Según el Ministerio Público Fiscal, incumplieron los deberes de cuidado de cada uno de sus roles al no cumplir con la exigencia respecto de la colocación de las rejillas que cubren las bocas de salida del agua de la pileta principal.

En el caso Canteros, se lo acusa de no acatar esa medida, mientras que a Partal y a Goñi, de no advertir la ausencia de esas rejillas, en los informes que presentaron en el expediente municipal.

Como consecuencia de esa negligencia o imprudencia, se produjo el fallecimiento del menor por ahogamiento por inmersión cuando uno de sus miembros superiores quedó atrapado por la succión de la boca de salida del agua.

Tras el hecho en el que perdió la vida Agustín Elián, el fiscal ordenó una serie de pericias para establecer cómo se produjo el incidente.

En ese momento, Aguilar pidió recabar declaraciones testimoniales de las personas que estaban presentes (tanto usuarios como el personal del predio), el registro de cámaras de seguridad si las hubiera y trabajos de inspección en el lugar del incidente fatal.

Las instrucciones, según el caso, fueron dirigidas a la subcomisaría de Cerri (a cargo de la jurisdicción), la Policía Científica y a los médicos que atendieron al menor

Silencio y descargo

Al momento de comparecer en la fiscalía, Partal, asesorado por el abogado Maximiliano Gorg, hizo uso de su derecho a guardar silencio.

Durante la audiencia, luego de ser notificado de la imputación y las pruebas recolectadas por el investigador, manifestó que no iba a prestar declaración, según mencionaron los voceros.

Una situación diferente se produjo en la indagatoria del ingeniero Goñi, quien es representado por el abogado Sebastián Cuevas y brindó su versión de los hechos.

El profesional dijo que es inocente de los cargos imputados y relató que en 2021 comenzó a realizar trabajos para el gremio, llevando adelante informes técnicos, charlas de capacitación, servicios de higiene y seguridad en el trabajo, entre otras tareas afines a su profesión.

Señaló que el 4 de noviembre de 2024 estuvo en el predio para elaborar un informe.

Explicó que inspeccionó la pileta, en la que se habían realizados trabajos para solucionar daños provocados por el temporal de viento que azotó a nuestra ciudad a fines de 2023.

Goñi sostuvo que en esa oportunidad advirtió que la rejilla estaba colocada en el lugar correspondiente.

Manifestó que en diciembre del año pasado se llevó adelante la inspección municipal, en la que no se realizaron observaciones técnicas.

Agregó que el 31 de enero pasado realizó un segundo informe y que en esa oportunidad volvió a ver la rejilla en su lugar.

También destacó que los servicios que brindaba no determinaban que debiera concurrir de manera asidua al predio.

Del mismo modo, a preguntas del fiscal, dijo no saber quién o por qué pudieron haber retirado ese elemento.

Describió además que en ambas oportunidades estaba solo cuando observó la pileta.

Finalmente, resaltó la importancia de la presencia de ese objeto, más allá de la cuestión de seguridad, para preservar el buen funcionamiento de los filtros y las bombas que regulan a la piscina.