Fueron reelectas las autoridades de APDFA

José Adrián Silva, secretario general de la la Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles y Puertos Argentinos .

El ingeniero José Adrián Silva fue reelecto como secretario general de la la Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles y Puertos Argentinos para el período comprendido entre 2026 y 2030.

La Lista Gris obtuvo un contundente respaldo en las 42 seccionales a nivel nacional, con más del 75% de los votos emitidos.

Las elecciones distribuían cargos directivos nacionales y seccionales en la Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles Argentinos y Puertos Argentinos.

En Bahía Blanca, con apoyo unánime 100% de los votos emitidos, Víctor Eugenio Donnet fue reelecto como secretario general.

La seccional Bahía Blanca tendrá también un directivo a nivel nacional, ya que Daniel C. Fernández resultó electo prosecretario de la tercera edad y beneficios sociales.