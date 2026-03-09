Fueron reelectas las autoridades de APDFA
El ingeniero José Adrián Silva conducirá los destinos a nivel nacional y Víctor Eugenio Donnet lo hará en la seccional Bahía Blanca.
El ingeniero José Adrián Silva fue reelecto como secretario general de la la Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles y Puertos Argentinos para el período comprendido entre 2026 y 2030.
La Lista Gris obtuvo un contundente respaldo en las 42 seccionales a nivel nacional, con más del 75% de los votos emitidos.
Las elecciones distribuían cargos directivos nacionales y seccionales en la Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles Argentinos y Puertos Argentinos.
En Bahía Blanca, con apoyo unánime 100% de los votos emitidos, Víctor Eugenio Donnet fue reelecto como secretario general.
La seccional Bahía Blanca tendrá también un directivo a nivel nacional, ya que Daniel C. Fernández resultó electo prosecretario de la tercera edad y beneficios sociales.