Mientras espera una mano de Estudiantes de La Plata, Bahiense del Norte ya tiene algo para festejar

Bahiense del Norte cerró ayer la fase regular en su primera experiencia en la Liga Argentina de Vóley, la elita de la disciplina a nivel nacional.

En su última gira, el tricolor cosechó una derrota y dos victorias en tie break, que lo dejaron expectante de cara a la continuidad del certamen.

"Nos trajimos muchas sensaciones nuevas, porque de momento pudimos encontrar muy buen vóley. Nos trajimos dos victorias de tres partidos y la primera de visitante, fueron sensaciones nuevas", reconoció el entrenador del equipo Matías Pasquarella, en El Diario Deportivo.

Tras estos resultados, el elenco de nuestra ciudad depende de que Estudiantes de La Plata le gano a Ferro para poder meterse en los playoffs por el título. Caso contrario, jugará la permanencia en busca de mantener la plaza.

"La Liga está siendo una sorpresa tras otra, con todo el mundo con el que hablas no se acuerda de una Liga tan pareja. Cuando nos hablan nos dicen "aparecieron ustedes que recién ascendieron", agregó.

Pese a que aún resta saber cómo seguira el camino de Bahiense, Matías hizo una especie de balance de esta fase regular.

"Siempre hacemos mea culpa, muchas de las cosas que nos hacen estar en esta situación es que es nuestra primera Liga. Jugadoras nuevas, que había que adaptarse, dejamos algunos puntos en el cmaino qu eno lo tendríamos que haber hecho. Son los detalles que hacen que ahora estemos así. Soy muy autocrítico, me hubiera gustado haber clasificado pero es una Liga muy pareja", analizó.

"Creo que no está mal la Liga que hicimos, pero si mirás la tabla hay que ser un poco crudos con eso", redondeó.

"Cuando arrancamos, eramos los apuntados a descender. Empezaron a ver que nos hacíamos fuerte de local, a todos los equipos les costó jugar acá. Eso ayudó a mostrar otra cara de nuestro equipo y de visitante tuvimos partidos 3-2, nos fuimos afianzando como equipo y empezaron a ver que a todos los jugábamos como igual. Nunca nos movimos del décimo puesto. En la posición que estamos ahora es la que estuvimos en toda la Liga. Si mirás eso de principio a fin, no lo tenés en cuenta para el descenso", insistió.

En definitiva, aunque aún falte el desenlace, la primera experiencia de Bahiense en la elite nacional está siendo más que positiva. Incluso, más allá de los resultados.

"Tuvimos que hacer una cancha nueva por la cantidad de gente que se sumó. El club está trabajando mucho en eso, adaptaron una cancha para las nenas chiquitas que se sumaron para arrancar vóley", contó entusiasmado.

"Ese era uno de los focos que tenga esta Liga. Como pasó con nosotros seguro haya nenas de otros clubes que también quieran arrancar. Eso le va a dar masividad a otros clubes. Es un beneficio para todos", se ilusionó.

Además, Pasquarella contó cómo vivieron esta etapa siendo locales en el Manu Ginóbili, que en mayor o menor medida, siempre contó con un gran marco de público.

"Poder jugar en una cancha con ese nombre y apellido, a nosotros nos encantaba pero no pensamos que les iba a pasar también a los que venían. La cantidad de nenas que arrancaron, en conjunto con tener que adaptar una cancha porque hay muchas nenas que quieren arrancar. Eso es fantástico, es el efecto que genere", remarcó.

"La expectativa era estar donde estamos, pero ahora querés estar arriba. Con el diaro de lunes queres estar ahí, sabemos que no va a ser fácil, dependemos de otro equipo y que cualquiera le puede ganar a cualquiera. Hincharemos por Estudiantes", continuó.

A la espera de la definición de esta edición, Matías también empezó a mirar el futuro.

"Cuando lo hablamos con el club, la idea era que no sea una Liga. Nosotros dijimos que no era para mantenernos, o ascender para después descender, sino la idea es que se pueda mantener un buen tiempo y ver cómo reaccionaba la gente. La verdad que superó las expectativas", admitió.

